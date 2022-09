Während vielerorts nur noch wenig von den Einschränkungen und Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu merken ist und für viele die letzte Corona-Impfung schon Monate zurückliegt, hat sich bei der Weiterentwicklung und Anpassung des Impfstoffs einiges getan. Läuft bei der Lieferung alles nach Plan, sollte das an Omikron angepasste Vakzin an die Impfzentren verteilt und ab Ende kommender Woche verabreicht werden können. Konkret handelt es sich dabei um einen bivalenten Impfstoff, der vor zwei Varianten schützt. Ein Teil ist jenes Vakzin, das gegen die Wuhan-Variante schützt, der andere Teil ist an die BA.1-Variante angepasst.

Werden Sie sich ein viertes Mal impfen lassen? Foto: imago images/Addictive Stock

Während die vierte Corona-Impfung lange Zeit nur über 60-Jährigen und anderen Menschen mit erhöhtem Risiko, eine schwere Covid-Erkrankung durchzumachen, empfohlen wurde, lautet die aktuellste Impfempfehlung des nationalen Impfgremiums (NIG) nun, dass sich alle Personen ab zwölf Jahren eine Auffrischungsimpfung holen sollten. Für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche gilt außerdem: Nach zwei Impfungen sollte nach sechs Monaten die dritte erfolgen, um die Grundimmunisierung abzuschließen.

Wer erst kürzlich eine Infektion mit Sars-CoV-2 durchgemacht hat, sollte mit der vierten Impfung etwas abwarten, lautet der Rat vieler Fachleute. Obwohl es laut Empfehlungen des NIG keine Einschränkungen gibt, was den Abstand zwischen Infektion und Auffrischungsimpfung betrifft.



Werden Sie sich die Auffrischungsimpfung holen?

Oder haben sie das bereits getan? Wie gehen sie bei Ihren Kindern vor? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 8.9.2022)