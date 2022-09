4.468 positive Corona-Tests kamen am Mittwoch in Österreich hinzu. Foto: REUTERS/DADO RUVIC

Am Mittwoch wurden in Österreich 4.468 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es damit 4.935.820 positive Testergebnisse. Bisher sind 19.461 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben, davon sechs seit der gestrigen Meldung. 4.858.351 gelten als wieder genesen. Derzeit befinden sich 929 Covid-Infizierte in krankenhäuslicher Behandlung, davon 46 auf Intensivstationen (red, 7.9.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 24

Kärnten: 154

Niederösterreich: 861

Oberösterreich: 806

Salzburg: 185

Steiermark: 702

Tirol: 276

Vorarlberg: 142

Wien: 1.318