45,1 Prozent Monatsreichweite bei Internetnutzern ab 14 Jahren im zweiten Quartal für derStandard.at. Foto: derStandard.at

Wien – Die Österreichische Web-Analyse (ÖWA) hat am Donnerstag die Onlinereichweiten im zweiten Quartal veröffentlicht – bezogen auf die Internetnutzerinnen und Internetnutzer ab 14 Jahren in Österreich. Das sind laut Austrian Internet Monitor von Integral 7,04 Millionen Menschen.

6,27 Millionen österreichische Internetnutzer haben im zweiten Quartal 2022 die Mitgliedsangebote der ÖWA in einem durchschnittlichen Monat genutzt. Das entspricht einer Reichweite von 89,1 Prozent aller Internetnutzer in Österreich. 2,92 Millionen User nutzen die Angebote über Desktop, 5,45 Millionen mobil, was einer Reichweite von 77,4 Prozent entspricht.

Dem STANDARD (Dachangebot) weist die jüngste Quartals-ÖWA mehr als 3,175 Millionen Unique User und 45,1 Prozent Monatsreichweite bei Internetnutzern ab 14 Jahren aus. Pro durchschnittlichem Tag erreichte der STANDARD von April bis Juni 2022 483.066 Unique User.

Die Reichweiten der Dachangebote laut ÖWA im zweiten Quartal im Überblick:

ORF.at führt die Rangliste der an der ÖWA teilnehmenden Angebote mit gut 5,121 Millionen Unique Usern und einer monatlichen Reichweite bei Internetnutzern von 72,78 Prozent an, geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Web-Analyse hervor.

Einzelangebote sind in der ÖWA als einzelne URLs definiert, Dachangebote rechnen andere URLs desselben Medienhauses mit ein.

Die Übersicht der Einzelangebote im zweiten Quartal 2022 laut ÖWA:

Die ÖWA veröffentlicht seit 2022 quartalsweise Reichweitendaten neben ihren monatlichen Zugriffsdaten. (red, 8.9.2022)