Vor einigen Wochen hat Google mit Android 13 eine neue Generation seines vor allem auf Smartphones genutzten Betriebssystems veröffentlicht. Nun gibt es nicht nur die ersten Bugfixes für Pixel-Geräte, sondern auch gleich eine Fülle von Sicherheitsbereinigungen, die sämtliche Android-Devices betreffen.

Bugs, Bugs, Bugs

Mit dem September-Update räumt Google einige Fehler der ersten Version von Android 13 aus. So hatten manche Nutzer über einen erhöhten Akkuverbrauch nach dem Update geklagt. Zumindest eine Quelle dafür scheint Google nun ausgemacht zu haben. Hintergrundaktivitäten des Google-eigenen Launchers konnten solche Probleme verursachen.

Ebenso behoben wurde ein Bug, durch den das drahtlose Laden in gewissen Situationen nicht funktionierte. Den Nutzern des Pixel 6a werden zusätzliche Verbesserungen bei der Fingerabdruckerkennung versprochen. Hier gab es vereinzelt Berichte, dass sich das Gerät mit einem anderen Fingerabdruck entsperren lässt.

All diese Verbesserungen betreffen nur User aktuell noch unterstützter Pixel-Smartphones – also ab dem Pixel 4. Für andere Geräte gibt es Android 13 derzeit ohnehin noch nicht.

Sicherheit

Relevant für sämtliche Android-User ist hingegen das parallel freigegebene Android Security Bulletin für September. Mit diesem werden nämlich wieder zahlreiche Sicherheitslücken ausgeräumt, die sämtliche Geräte mit dem Betriebssystem betreffen.

Bei dem schwierigsten Problem handelt es sich um einen Fehler im Android Framework, mit dem sich Angreifer höhere Rechte auf dem Gerät verschaffen könnten. Parallel dazu gibt es noch eine Reihe von hardwarespezifischen Updates, so wird etwa erneut eine kritische Sicherheitslücke in den proprietären Softwarebestandteilen für Qualcomm-Chips ausgeräumt.

Trusty

Speziell für Pixel-Geräte wurden zusätzlich noch ein kritischer Fehler im Linux-Kernel und ein ähnlich gefährlicher Bug in "Trusty" beseitigt. Details dazu gibt es noch keine, aber gerade der Fehler in "Trusty" könnte durchaus problematisch sein. Handelt es sich dabei doch um das Betriebssystem für jenen Hochsicherheitsbereich, der unabhängig vom restlichen Android-System läuft und wo besonders sensible Daten wie Verschlüsselungskeys verarbeitet werden.

Download

Das September-Update steht ab sofort für Pixel-Smartphones ab dem Pixel 4 zur Verfügung. Eine Ausnahme bildet das Pixel 6a, hier soll die Aktualisierung "später im Monat" folgen. Ein wichtiger Hinweis: Wer Android-13-Beta-Versionen getestet und sich noch nicht von dem betreffenden Programm abgemeldet hat, der bekommt dieses Update vorerst nicht. Stattdessen sollte in den kommenden Tagen eine neue Betaversion folgen, und zwar für das nächste Feature-Update für Pixel-Geräte, das voraussichtlich im Dezember erscheint.



Die erwähnten Sicherheitsaktualisierungen gibt es zum Teil auch bereits für erste Samsung-Smartphones. Wann andere Geräte folgen, hängt wie immer von den jeweiligen Herstellern ab. (apo, 7.9.2022)