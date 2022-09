Dieser Schimpanse genießt sein Eis im Zoo der Stadt Chester (Großbritannien). Foto: REUTERS / PHIL NOBLE

In der ukrainischen Stadt Charkiw ist am Montag ein Schimpanse auf Entdeckungsreise gegangen: Er brach aus dem örtlichen Zoo aus und spazierte, wie ein mehr als vier Millionen Mal angeklicktes Video auf Twitter zeigt, mehrere Stunden durch die Stadt. Allen Bemühungen der Tierwärterinnen und Tierwärter zum Trotz weigerte sich der Schimpanse vorerst vehement, in den Zoo zurückzukehren.

Erst als es zu regnen begann, wurde es dem Tier scheinbar zu ungemütlich. Nachdem eine Tierwärterin dem Schimpansen ihre Regenjacke geliehen hatte, umarmten sich die beiden – und der Schimpanse zeigte sich zur Rückkehr bereit. Er wurde schließlich in Begleitung mehrerer Wärterinnen und Wärter kurzerhand auf ein Rad gesetzt und zurück in den Zoo gebracht. (red, 7.9.2022)