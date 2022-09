In dieser Galerie: 2 Bilder Florian Kringe bei Borussia Dortmund Foto: WDR/CORSO Film – und Fernsehproduktion/Christoph Hübner Der ehemalige Fußballer Mohammed Abdulai bei seiner Arbeit als Busfahrer. Foto: WDR/CORSO Film – und Fernsehproduktion/Christoph Hübner

Am Ende machte der Körper nicht mehr mit, und der deutsche Ex-Fußballprofi Florian Kringe musste sich mit Mitte 30 eine künstliche Hüfte einsetzen lassen. Welchen Sport könne er damit noch machen, lautete die bange Frage, die der langjährige Bundesligaspieler an seinen Arzt richtete. Von Fußball würde er jedenfalls abraten, war dessen Antwort. Florian Kringe ist einer von drei Protagonisten, die die Filmemacher Christoph Hübner und Gabriele Voss fast 20 Jahre lang mit der Kamera begleitet haben. In ihrem aufschlussreichen Dokumentarfilm "Nachspiel" zeigen sie den Weg, den das Trio ausgehend von der Jugendmannschaft Borussia Dortmunds eingeschlagen hat – am Mittwoch um 23 Uhr im WDR und in der Mediathek.

Während Florian Kringe zum Profi avancierte und später als Spielerberater anfing, musste Heiko Hesse frühzeitig die Segel streichen. "Er macht viel mit dem Willen, ist aber nicht das ganz große Talent", sagte sein Jugendtrainer damals über ihn und zertrümmerte mit ehrlichen Worten Hesses Träume vom Profifußball. "Er soll lieber in der Oberliga spielen." Hesse, 1998 Deutscher A-Jugend-Meister mit Borussia Dortmund, finanzierte sich mit dem Kicken immerhin sein Studium der Ökonomie. Karriere hat er ohne Fußball gemacht. Und zwar nachhaltig. Heute arbeitet er für den Internationalen Währungsfonds.

Der Dritte im Bunde heißt Mohammed Abdulai. Er kam im Alter von 17 Jahren aus Ghana zu Borussia Dortmund. Auch er wurde Jugendmeister, den ganz großen Durchbruch schaffte er aber nie. Nach Stationen bei Uerdingen oder Wattenscheid spielte er in der zweiten belgischen Liga und in Bulgarien. Jetzt ist er Busfahrer in Bochum – und glücklich. (Oliver Mark, 7.9.2022)