In einer Art Generalabrechnung hielt Merz (am Pult) dem Kanzler wirtschaftspolitisches Versagen im Umgang mit der Krise vor. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Beratung über den Etat des Bundeskanzlers – das steht am Mittwoch als Erstes auf der Tagesordnung des Bundestags. "Generaldebatte" wird dies genannt, es ist traditionell jener Zeitpunkt, an dem die Opposition mit der Politik der deutschen Regierung abrechnet.

Doch so heftig wie an diesem Mittwoch ist es seit Jahren nicht mehr zugegangen. Eröffnet wird die Debatte von Oppositionschef Friedrich Merz (CDU). Der ist, wie schon oft, angriffslustig und wirft der Ampelregierung Versagen vor: "Jeder Kompass fehlt dieser Bundesregierung, jede Fähigkeit zum politisch-strategischen Denken." Besonders scharf kritisiert Merz die Entscheidung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), nur zwei der noch drei am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke als Reserve bis ins nächste Jahr bereitzuhalten. Die Union fordert ja angesichts der Energiekrise einen regulären Weiterbetrieb der Anlagen, obwohl der Atomausstieg auf den 31. Dezember 2022 festgelegt ist. Entscheiden sollte darüber ein Energiesicherheitsrat, so Merz, aber nicht Habeck. Über ihn lästert Merz: "Wir dürfen ihm immer wieder beim Denken zusehen. Und er kann gefällig formulieren. Aber mit Verlaub: Wie hilflos Sie sind, konnte man gestern im deutschen Fernsehen beobachten. Man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen Unternehmer gestern schon geschlafen hat."

Keine gute Figur

Damit spielt Merz auf die ARD-Sendung "Maischberger" an, in der Habeck keine gute Figur gemacht hat. Moderatorin Sandra Maischberger fragte den Minister, ob er mit einer Insolvenzwelle rechne. Seine Antwort:

"Nein, tu ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erst mal aufhören zu produzieren." Als Maischberger nachhakte, wie das bei Bäckern und Blumenhändlern funktionieren soll, erklärte Habeck: "Es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wiederaufgenommen, das kann ja sein. Also, das ist dann ja keine klassische Insolvenz."

Merz höhnt

Als Merz im Bundestag auf diesen Auftritt Habecks hinweist, sitzt der grüne Minister mit verkniffenen Lippen neben Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Regierungsbank. Wenig später verlässt er das Plenum, worauf Merz am Rednerpult höhnt: "Wahrscheinlich schaut er sich die Videos von gestern Abend an." Zum Schluss fordert Merz noch Scholz auf: "Stoppen Sie diesen Irrsinn in Ihrer Koalition, solange wir noch die Zeit haben. "

Dann ist Scholz dran. Mag die Lage noch so ernst sein, man weiß, dass er oft "scholzig" bleibt. Will heißen: monoton und zurückhaltend. Doch diesmal ist es anders. Der deutsche Kanzler zeigt sich in neuer Weise angriffslustig und aufgebracht, manchmal schreit er regelrecht. "Ja, ja, Herr Merz, hören Sie mir einmal genau zu!", ruft er. Die Ampelkoalition habe sich bereits im Dezember auf das Ausbleiben russischer Gaslieferungen vorbereitet – und giftet Richtung Merz: "Wir haben ein Problem bedacht und vorbereitet, über das Sie damals noch gar nicht gesprochen haben." Und weiter: "Während CDU-geführte Ministerien kein Problem darin sahen, dass Gasspeicher leer waren in diesem Land, haben wir das geändert."

Fehlender Realitätssinn?

Scholz redet sich in Rage und wirft der Union vor: "Sie reden an den Problemen des Landes vorbei. Sie brauchen nur noch zuschauen, wie all das nun aber geschieht. Es ist schon erledigt, bevor Sie es überhaupt ausgesprochen haben!" Merz könne eigentlich einmal anerkennen, "dass das eine beeindruckende Leistung" ist. Da Merz dies nicht tun wird, schiebt Scholz noch hinterher: "Es ist gut, dass Sie in Opposition sind, damit wir die industrielle Erneuerung des Landes hinbekommen." Da schaut dann Merz etwas verkniffen drein. (Birgit Baumann aus Berlin, 7.9.2022)