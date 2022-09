Foto: APA / Kerstin Scheller

War es einvernehmlich oder eine Vergewaltigung? Mit dieser Frage musste sich am Mittwoch ein Schöffensenat in Steyr beschäftigen. Vor Gericht stand ein 19-jähriger Syrer, der laut Anklage im Mai bei einer Flüchtlingsunterkunft in Weyer ein 15-jähriges ukrainisches Mädchen "mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs genötigt" haben soll. Der Fall sorgte für Aufsehen, weil über den Verdächtigen keine U-Haft verhängt worden war. Laut Staatsanwaltschaft sei anfangs kein ausreichender Tatverdacht vorgelegen, um diese zu beantragen.

Die beiden Jugendlichen sollen am 11. Mai gemeinsam mit Freunden bei einem Spielplatz Alkohol getrunken haben. Der Angeklagte und das Mädchen seien für eine halbe Stunde verschwunden. In der Nähe von Bahngleisen soll sich der Syrer an dem Mädchen vergangen haben. Dass sich die 15-Jährige nach der Rückkehr zu den Freunden nichts habe anmerken lassen, sei aus Scham geschehen, erläuterte die Staatsanwältin. Erst am darauffolgenden Tag, als ihr Bruder ein Pflaster an ihrem Hals bemerkte, habe sie erzählt, was geschehen sei. Das Mädchen hatte Würgemale am Hals und Blutergüsse an Brust und Po.

Vor Gericht leugnete der 19-Jährige die Vergewaltigung. Sein Verteidiger bezeichnete die Verletzungen als "Knutschflecke" und meinte, es sei plausibel, dass alles einvernehmlich stattgefunden habe. Laut dem Gutachten können die Verletzungen am Hals jedoch sehr wohl "einem Würgevorgang zugeordnet" werden. Der junge Mann wurde dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt.

Dass sich die 15-Jährige bei ihrer Aussage in Widersprüche verwickelt habe, erklärte die Staatsanwältin mit dem Alkoholkonsum. Daher habe das Mädchen den exakten Tathergang nicht schildern können.

Am Nachmittag ist der 19-Jährige vom Schöffensenat freigesprochen worden. Das medizinische Gutachten dürfte für den Senat nicht eindeutig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft hat keine Erklärung abgegeben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (APA, ruep, 7.9.2022)