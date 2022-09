Gottfried Kumpf (li.) und der Fußballer Toni Polster 1997 im Atelier des Künstlers in Breitenbrunn. Foto: APA/TECHT HANS

Wien – Der Künstler Gottfried Kumpf, dessen naiv wirkende, von ihm liebevoll "Asoziale" getaufte Figuren und Skulpturen große Bekanntheit erlangten, ist am Montag nach einem Herzstillstand völlig unerwartet gestorben. Das gab seine Frau Guni am Mittwoch bekannt. "Er hat bis zu seinem letzten Tag sein künstlerisches Schaffen unbeirrt und mit Freude weitergeführt und war voller Pläne für die Zukunft", hieß es in einer Mitteilung. Kumpf wurde 91 Jahre alt. (APA, 7.9.2022)