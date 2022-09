Nicholas Ofczarek steht für Burgenlands Weine vor der Kamera. Foto: : Wien Nord Serviceplan

Eisenstadt/Wien – In einer neuen Kampagne von Burgenland Tourismus wirbt Schauspieler Nicholas Ofczarek für die Weine des Burgendland, die Umsetzung kommt von Now Serviceplan und Mediaplus Austria, Ofczarek soll darin "die Charaktere der sechs größten Weine der burgenländischen DAC-Weinbaugebiete erlebbar" machen.

"Den Charakter von Wein schauspielerisch darstellen zu lassen, ist eine schöne Idee. Einen Meister seines Fachs wie Niki Ofczarek damit begeistert, ja, sogar vor eine Herausforderung gestellt zu haben, ist noch schöner. Sein Engagement und Talent machen diese Kampagne einzigartig", sagt Stefan Kopinits, Kreativdirektor bei Wien Nord Serviceplan.

Umgesetzt wurde die Kampagne des House of Communication Wien, die am 5. September kanalübergreifend startete, in Zusammenarbeit mit der Filmproduktion Das Rund, dem Fotografen Felix Vratny, dem Tonstudio Blautöne sowie den Illustratoren von HFA Studio.(red, 7.9.2022)