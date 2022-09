Ein junger Eisbär, ein Jährling, spielt im Wasser, testet das frische Eis und springt mit seinem Geschwisterchen im Wasser hin und her, während sich die Mutter in der Nähe ausruht. "Dieses Bild ist das Ergebnis von fünf Monaten im Feld, in denen ich mit den Bären in einem abgelegenen Lager an der Ostküste von Svalbard gelebt und sie beobachtet habe", schildert Fotograf Florian Ledoux.