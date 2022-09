Pianist Lars Vogt starb am 5. September im Alter von 51 Jahren. Foto: Giorgia Bertazzi

Der Pianist, Dirigent und Festivalleiter Lars Vogt erlag am 5. September, nur drei Tage vor seinem 52. Geburtstag, einem Krebsleiden. Er sei "im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen", gab seine Agentur am Montag bekannt.

Zuletzt begeisterte er als Chefdirigent des Pariser Orchestre de Chambre. Als Anfang 2021 bei Lars Vogt bereits metastasierender Speiseröhrenkrebs festgestellt wurde, unterbrach er seine Arbeit nicht. Zwischen den Chemotherapien gab er weiterhin Konzerte, dirigierte, nahm Klavierstücke auf. Über seine Erkrankung sprach er offen. "Es ist ein Klischee, dass man sagt, wenn man so krank ist, dann schätzt man jeden Moment noch mehr. Aber es ist tatsächlich wahr", sagte er bei einem Interview des NDR im Frühjahr 2021. Auch auf seine Musik habe das Einfluss gehabt.

Musik im Zeichen der Gemeinschaft

Musik begriff er mehr als gemeinsamen Akt denn als einsame Beschäftigung – das zeigte sich sowohl in seiner Leidenschaft für Kammermusik als auch in seinem sozialen Engagement. Das von ihm ins Leben gerufene Projekt "Rhapsody in School" sollte Kindern zu persönlichen Begegnungen mit klassischer Musik verhelfen.

Vogt wurde am 8. September 1970 in Düren geboren. Internationale Aufmerksamkeit erhielt er erstmals, als er 1990 mit kaum 20 Jahren beim internationalen Klavierwettbewerb in Leeds den zweiten Platz belegte. Fortan trat er als Solist bei großen Symphonieorchestern auf, war Teil der New Yorker Philharmoniker und Pianist in Residence in Berlin. 1998 gründete er das Kammermusikfestival "Spannungen" im nordrhein-westfälischen Heimbach, bei dem er auch 2022 noch auftrat. (Caroline Schluge, 7.9.2022)