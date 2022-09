Was gibt es während der Schulzeit Schöneres, als das laute Klingeln der Pausenglocke zu vernehmen, aus dem Klassenzimmer zu stürmen und jede Sekunde der freien Zeit zu genießen? Dazu gehört auch das Essen der Jause.

Was ist da wohl drinnen? Foto: Elena Medoks Getty Images/iStockphoto

Bekommt man diese in jungen Jahren oft noch von den Eltern zubereitet in die Schultasche gesteckt, ändert sich das im Lauf der Zeit meist. Denn wer will schon das immer gleich schmeckende Käsebrot, wenn es in der Schule oder in der Bäckerei nebenan viel Aufregenderes zu erstehen gibt? Je nachdem, wie groß die Schule ist, gibt es manchmal sogar eine eigene Mensa oder Kantine.

Mehr als nur Jause

In längeren Pausen gibt es vor allem für Jugendliche meist nichts Schöneres, als sich gemeinsam mit Freundinnen und Freunden aus der nahen Umgebung im Supermarkt zu kaufen, was einem im Moment gerade beliebt. Aber auch das – im späteren Leben oft verhasste – Automaten-Essen und -Trinken steht bei vielen Schülerinnen und Schülern hoch im Kurs. Ob Kakao, Joghurt, Sandwiches, Donuts, eine Flasche Spezi, Orangensaft oder diverse Schokoriegel – gesund und qualitativ hochwertig ist freilich etwas anderes, aber nie wieder schmecken Lebensmittel aus Automaten besser als in der Schulzeit.

Was man zur Jause gegessen und getrunken hat, ist nicht nur vom Angebot abhängig, sondern auch von der Zeit, in der man Schülerin oder Schüler war. So erinnern sich manche vielleicht noch an die Schulmilchaktionen, bei der vor allem Volksschulkinder in den Genuss von in kleinen Gläsern oder Packerln abgefüllter Milch oder Kakao kamen. In ländlicheren Gegenden war oder ist es auch üblich, dass regionale Landwirtschaftsbetriebe einmal wöchentlich ein Jausenbuffet zur Verfügung stellen – oft läuft diese Aktion unter "Gesunder Jause". Was auch immer man zur Jause gegessen hat – noch Jahre später erinnert man sich gern oder eher mit Grauen daran zurück.

Wie war das bei Ihnen?

Wann waren Sie Schülerin oder Schüler? Was war Ihr Jausenklassiker? Hat sich das mit zunehmendem Alter geändert? Wo haben Sie sich Ihre Jause geholt, oder haben Ihre Eltern diese hergerichtet? Und haben Sie mit anderen aus der Klasse Ihre Jause geteilt oder getauscht? Berichten Sie im Forum! (mawa, 9.9.2022)