Dieses Rendering demonstriert, wie der Satellit im All aussehen soll. Foto: Thales Alenia Space

Der Eutelsat Konnect VHTS-Satellit (Very High Throughput Satellite) wird heute, 7. September, mithilfe einer Ariane-5-Rakete von Kourou, Französisch-Guayana, in seine Umlaufbahn geschickt. Ursprünglich hätte der Start bereits am Tag zuvor stattfinden soll, nach einer Verschiebung ist er nun für heute Nacht um 23.45 Uhr angesetzt. Das Ereignis kann über den unten eingebundenen Livestream in Echtzeit mitverfolgt werden.

arianespace

Der Eutelsat Konnect VHTS soll siebenmal größer sein als die 2020 gestarteten Eutelsat Konnect-Satelliten, was die Flexibilität bei der Zuteilung der Frequenzen entsprechend erhöhen soll. Laut Konnect soll der Satellit in ganz Europa, vor allem aber in Regionen mit schlechter Netzabdeckung Internetzugänge anbieten, die in puncto Leistung und Kosten mit Glasfasernetzen vergleichbar seien.

Rascher Downstream, aber hohe Latenz

"Mit seiner Ka-Band-Kapazität von 500 Gbit/s ist unser neuer Satellit der größte geostationäre Satellit, der bisher in Europa bestellt wurde", wird James Soames, Global Marketing Director von Konnect, in einer Presseaussendung zitiert. Unter "Ka-Band" versteht man ein Frequenzband, das unter anderem in der Satellitenkommunikation für Datenübertragung verwendet wird – im Gegensatz zum im Satellitenfernsehen verwendeten "Ku-Band".



Für Privatkunden bietet Konnect via Satellit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s im Download und 3 MBit/s im Upload. Das ist zwar weniger als die in innerstädtischen Ballungszenten erzielbaren Höchstgeschwindigkeiten – aber wie bereits erwähnt, liegt die Zielgruppe dieser Technologie ohnehin in der Peripherie.

Auf der eigenen Website führt Konnect auch an, dass man hier mit einer Latenz von 0,6 bis 0,7 Sekunden (also 600 bis 700 Millisekunden) rechnen könne, was vergleichsweise hoch ist und den Service unter anderem für Gamer unattraktiv macht. Der Grund dafür ist ein offensichtlicher: Die Daten müssen den ganzen Weg zum Satelliten im All und wieder zurück zur Erde finden. Dies entspricht einer Gesamtstrecke von 70.000 Kilometern – und das braucht entsprechend viel Zeit. (stm, 7.9.2022)