19.40 REPORTAGE

Re: Mit Bäumen gegen die Dürre – Wie Agroforstwirtschaft unsere Felder schützt Wie kann man die Folgen des Klimawandels abmildern? Immer mehr Bauern sehen in der Agroforstwirtschaft eine Lösung. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMISERIE

Lauchhammer – Tod in der Lausitz (1–3/6) (D 2021, Till Franzen) An einem See im Braunkohlerevier der Lausitz taucht eine weibliche Leiche auf. Kommissarin Annalena Gottknecht (Odine Johne) und Kommissar Mai Briegand (Mišel Matičević) ermitteln. Die restlichen drei Folgen zeigt Arte am Donnerstag in einer Woche. Bis 22.30, Arte

Versuchen den Mord an einer jungen Frau aufzuklären: Odine Johne (links) und Mišel Matičević in "Lauchhammer – Tod in der Lausitz", Arte, 20.15 Uhr. Foto: MDR/RBB/ARD/Degeto/Arte/Moovie/Junghans

20.15 DOKU & DISKUSSION

Die Kraft der Klänge – Musik als Medizin Das Geheimnis der Rhythmen und Melodien interessiert Wissenschafter ebenso wie Musiktherapeuten. Über Kulturtechniken im Umbruch diskutiert ab 21.00 Uhr Gert Scobel mit seinen Gästen. Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKU UND MAGAZIN

Schulwahnsinn! Muss für gute Bildung tatsächlich gezahlt werden? Die Doku besucht Schülerinnen und Schüler einer Neuen Mittelschule in Wien und der internationalen Privatschule in Salzburg in St. Gilgen. Ab 21.20 Uhr ist im Reportage-Magazin Exakt Schauspielerin Valerie Huber zu Gast. Bis 22.20, Puls 4

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Kein Doktor für das liebe Vieh Bald schon könnten kranke Tiere in Österreich nicht mehr flächendeckend medizinisch versorgt werden, Gudrun Kampel müller dokumentiert Strategien dagegen. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Wie können Haushalte, Gemeinden und Unternehmen Energie einsparen? / Wie Trockenheit Konflikte in der Landwirtschaft schürt. / Woran der rasche Ausbau von Erdwärme scheitert. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Sozialpsychologe Harald Welzer, Journalistin Danielle Spera, Kabarettistin Aida Loos und Filmemacher Adrian Goiginger sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 23.05, ORF 2

23.45 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Maske, Test und 4. Stich – Droht die nächste Maßnahmen-Welle? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Virologe Klaus Stöhr, Ärztin Ruth Poglitsch, AHS-Schulsprecherin Maria Marichici und Anti-Mobbing-Experte Carsten Stahl. Bis 0.55, Servus TV

23.55 KABARETT

Thomas Maurer: Maurer ab Hof Der Wiener Kabarettist mit einer Auswahl von satirischen Glossen, Kurzgeschichten und Drehbuchauszügen. Bis 0.55, ORF 3

0.05 DROGENALLTAG

Die beste aller Welten (Ö 2017, Adrian Goiginger) Von einer Kindheit mit einer drogenabhängigen Mutter erzählt Adrian Goiginger in seinem autobiografischen Spielfilmdebüt. Bis 1.40, ORF 2