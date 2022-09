Die Spieler

Bei aller Strukturanalyse sei das Wichtigste nicht vergessen: elf Mann plus Wechselspieler, die Woche für Woche erstklassigen Fußball auf den Rasen zaubern – und gegen Milan allesamt noch einen Gang zulegten. Das auffälligste Beispiel am Dienstagabend war Amar Dedic. Ein STANDARD-Redakteur, der sich hier nicht näher nennen will, äußerte vor Anpfiff noch allergrößte Sorgen um den Rechtsverteidiger, der sogar gegen Union Gurten wacklige Momente gehabt hatte und nun Rafael Leão in Schach halten musste. Nun ja: Dedic setzte den portugiesischen Flügelflitzer matt. Leão suchte das Eins-gegen-eins und fand bosnischen Beton.

Auch Linksverteidiger Andreas Ulmer sei erwähnt: Den 36-jährigen Vorbildkicker tangiert sein Alter offensichtlich immer noch nicht, gegen Milan rührte er auch offensiv um. Salzburgs Fans wählten Ulmer zum Mann des Spiels, noch mehr hätte sich das Okafor verdient gehabt. Der am Anfang seines Salzburg-Engagements so unglückliche Schweizer glänzte als unberechenbarer Instinktkicker, der auch in Bedrängnis blitzschnell die richtige Entscheidung traf. (Martin Schauhuber, 7.9.2022)

Weiterlesen

Trainerentlassungen bei Chelsea und Leipzig nach CL-Pleiten

Jaissle nach 1:1 höchst zufrieden: Salzburg überzeugte gegen Milan auch auf höchstem Niveau

Matchbericht

Starke Salzburger holen Remis gegen Milan

Ticker

Das war der Ticker zu Salzburg vs. Milan