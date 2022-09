Eine Außenaufnahme des Landesgerichts Steyr. Foto: APA/KERSTIN SCHELLER

Steyr – Ein 19-Jähriger, der am 11. Mai in Weyer (Bezirk Steyr-Land) laut Anklage ein 15-jähriges Mädchen "mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs genötigt" haben soll, ist am Mittwoch in Steyr vom Schöffengericht vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Der 19-jährige hatte von einvernehmlichem Sex gesprochen.

Das gerichtsmedizinische Gutachten war nicht eindeutig. Die Staatsanwaltschaft nahm sich Bedenkzeit. (APA, 7.9.2022)