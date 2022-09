Lila Schwarzenberg mit ihrem Vater Karl, gemeinsam mit Lukas Sturm gestaltete sie das Porträt "Mein Vater der Fürst". Foto: Filmladen

Zeitgeschichte: Film über Karl Schwarzenberg: "Widersprüchlich und komplex" – Einen Film wie "Mein Vater der Fürst" zu machen, sei "das Schwerste überhaupt", sagt Karl Schwarzenberg über das von seiner Tochter Lila Schwarzenberg und Lukas Sturm gestaltete Porträt

Im Alter von 60 Jahren: Langjähriger "profil"-Chefredakteur Sven Gächter gestorben – Gächter hat sich Sommer 2021 aus der "profil"-Chefredaktion zurückgezogen

Unter Druck: Springer-Boss Döpfner rief zum Gebet für Trumps Wiederwahl auf – Der Springer-Konzern hat in den USA viel vor. Doch die MeToo-Affäre bei der "Bild"-Zeitung und eine bizarre Trump-Eloge von Vorstandschef Mathias Döpfner kratzen am Image. Ein führender Demokraten-Politiker nennt den Konzernboss nun "erbärmlich".

TV-Tagebuch: Traumberuf Fußballprofi: Dokumentarfilm "Nachspiel" am Mittwoch im WDR – Die Filmemacher Christoph Hübner und Gabriele Voss haben drei Fußballer fast 20 Jahre lang mit der Kamera begleitet

Gesetzesentwurf: EU-Kommission will Vorschlag zu Medienfreiheitsgesetz vorstellen – Am Dienstag startet der "European Newsroom" in Brüssel, ein Projekt europäischer Nachrichtenagenturen. Die unabhängige EU-weite Berichterstattung soll verbessert werden

Deutschland: Für fast die Hälfte der Deutschen sind öffentlich-rechtliche Sender unwichtig – "Zeit"-Umfrage zur Relevanz von ARD und ZDF im Vergleich zu anderen Medien

Deutschland: Entlassene RBB-Intendantin Schlesinger räumt in Interview Fehler ein – Schlesinger äußert sich in einem Interview mit der "Zeit" über ihre Privilegien

Testimonial: Nicholas Ofczarek wirbt für Burgenlands Weine – Wien Nord Serviceplan lässt den Schauspieler sechs Weine verkörpern

Klima: Neues ORF-1-Reportageformat "Brennpunkt Österreich" startet am 14. September – In vorerst zwei Folgen geht es im September um "Schauplätze und Schicksale, die direkt mit den Folgen des Klimawandels" zu kämpfen haben

Switchlist: Das Haus am Meer und Master Cheng in Pohjanjoki, Reportagen über die Türkei in der Lebensmittelkrise, den neuen Mangel in Österreich und die Massenproteste auf dem Majdan in Kiew: TV-Tipps für Mittwoch.

