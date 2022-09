Das Kaffeehaus sei "nicht mehr rentabel", begründete der Geschäftsführer die Entscheidung. Am 15. September wird indes das Alpin Resort Sacher Seefeld-Tirol eröffnet

Das Innsbrucker Café Sacher wird mit Ende der Woche schließen. Foto: Sacher

Innsbruck/Wien – Das in der Innsbrucker Hofburg beheimatete traditionsreiche Café Sacher wird mit Ende der Woche schließen. Nach 23 Jahren habe sich die Geschäftsführung entschieden, das Kaffeehaus nicht mehr weiterzuführen, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch. Das Café sei "nicht mehr rentabel", begründete Sacher-Chef Matthias Winkler den Schlussstrich. Gleichzeitig wird mit 15. September mit dem Alpin Resort Sacher Seefeld-Tirol ein Hotel eröffnet.

Zwei Standorte in unmittelbarer Nähe würden "keinen Sinn machen", sagte Winkler. Außerdem habe man mit einem Mitarbeitermangel und ausbleibenden Touristen zu kämpfen: "Das Café Sacher in Innsbruck ist gleich wie das Hotel Sacher in Wien sehr stark von Reisenden abhängig."

Das Astoria Resort Seefeld unter der Leitung von Elisabeth Gürtler wird nun zum dritten Sacher-Hotel in Österreich. Damit wolle man in der Resort-Hotellerie neue Standards setzen, hieß es. (APA, 7.9.2022)