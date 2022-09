Laut Kurier will der türkische Großklub den 19-Jährigen vor Transferschluss am Donnerstag in Istanbul präsentieren

Yusuf Demir verlässt Wien Richtung Istanbul.

Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Wien – Laut der türkischen Zeitung Milliyet gibt Rapid Wien Yusuf Demir an Galatasaray Istanbul ab. Auch der Kurier berichtet von einer Einigung. Demnach hätte sich der Verein seit einem Monat um die Dienste des 19-jährigen Wieners bemüht. Nun erhält man für eine kolportierte Ablösesumme von sechs Millionen Euro den Zuschlag.



Demir hat 57 Spiele für Rapid bestritten und dabei elf Tore erzielt. In der Vorsaison war der Offensivspieler an den FC Barcelona verliehen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Am Donnerstag endet das Transferfenster in der Türkei, Demir soll bereits zuvor präsentiert werden. (red, 7.9.2022)