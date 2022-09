Frances Tiafoe steht im Halbfinale. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/ELSA

New York – Frances Tiafoe verzaubert New York: Der 24-Jährige steht als erster Lokalmatador seit Andy Roddick 2006 im Halbfinale der US Open. Der Weltranglisten-26. setzte sich im Viertelfinale am Mittwoch mit Wucht und Finesse 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4 gegen den Russen Andrej Rublew durch, dessen Viertelfinal-Fluch anhält.

Für den 24-Jährigen war es bereits der sechste Versuch, ins Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier einzuziehen – jedes Mal scheiterte Rublew. Gegen Tiafoe hielt er beherzt dagegen, doch in den Tiebreaks der ersten beiden Sätze schaltete der Publikumsliebling jeweils einen Gang hoch. Im dritten Satz konnte Rublew nicht mehr kontern.

Wild und verrückt

"Das ist wirklich wild, das ist verrückt", sagte Tiafoe: "Vor zwei Tagen habe ich den größten Sieg meiner Karriere geschafft und nun bin ich im Halbfinale."

Im Achtelfinale hatte er Grand-Slam-Champion Rafael Nadal sensationell ausgeschaltet und steht nach seinem Halbfinaleinzug nun vor einem Duell mit dem Spanier Carlos Alcaraz oder dem Italiener Jannik Sinner. Er liefert seinen Fans eine besondere Aufsteiger-Geschichte. Als Sohn von Einwanderern aus Sierra Leone kämpfte sich der athletische Profi aus einfachen Verhältnissen auf die große Bühne.

Sein Vater Frances Tiafoe Sr. begann in den 90er Jahren beim Junior Tennis Champions Center in der Region Washington D.C. als Tagelöhner – dort trainierte sein Sohn täglich stundenlang, der nun auch auf der Grand-Slam-Bühne endgültig durchstartet.

Stark und souverän

Aryna Sabalenka aus Belarus hat wie im Vorjahr das Halbfinale erreicht. Sie gewann ihr Viertelfinalmatch nach einer souveränen Vorstellung gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:1,7:6(4). In der Runde der besten vier am Donnerstag trifft die als Nummer sechs gesetzte Sabalenka auf die Gewinnerin des Duells zwischen der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek aus Polen und der US-Amerikanerin Jessica Pegula.

Die andere Halbfinal-Paarung steht bereits fest: Die tunesische Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur bekommt es mit Caroline Garcia aus Frankreich zu tun. (sid, APA, 7.9.2022)