Die Orthografie birgt bekanntlich manche Herausforderung – selbst für Menschen, die darin relativ sattelfest sind. An welchen Wörtern scheitern Sie regelmäßig?

Auch wenn heutzutage nur noch wenige Menschen ausführliche handschriftliche Korrespondenzen per Briefwechsel pflegen: Etwas niederschreiben zu müssen ist in unserem Alltag nach wie vor präsent. Wie leicht man sich dabei tut, wie gewandt man dabei ist und ob man wirklich jede Rechtschreibform vollinhaltlich verinnerlicht hat, ist die andere Frage. Und auch wenn man es für gewöhnlich schafft, sich auf diesem Wege einigermaßen verständlich zu machen, gibt es immer wieder Wörter oder Begriffe, die sich als Stolpersteine erweisen.

"Verdammt, wie schreibt man das gleich noch mal?!" Foto: Getty Images/iStockphoto/simonapilolla

Wenig problematisch ist dies bei Wörtern, die einem nur selten begegnen – weder sind sie im eigenen Wortschatz sehr präsent, noch ergibt sich im Alltag oft die Notwendigkeit, sie zu Papier zu bringen oder in ein Display zu tippen. Ein schönes Beispiel dafür wäre der Begriff "Faradayscher Käfig". Ist man nicht gerade in einer der Physik verwandten Branche tätig, kommt dieser Begriff fast ausschließlich dann zur Anwendung, wenn man von Autos und deren Eigenschaften während eines Gewitters spricht. Nicht zu wissen, wie man diesen Terminus korrekt schreibt, ist also für gewöhnlich wenig problematisch.

Oft verwendet – immer wieder falsch geschrieben

Anders verhält es sich bei Wörtern, die man regelmäßig verwendet – ob in E-Mail, Chat, Uni-Mitschrift oder Arbeitsleben – und bei denen man immer wieder rätseln oder jedes Mal aufs Neue nachschauen muss, wie sie denn nun wirklich geschrieben werden. Wenn man erlebt, wie eine etwaige Rechtschreibkorrektur etwas in einem Textprogramm unterwellt, beginnt für gewöhnlich das Durchprobieren anderer Schreibvarianten. Im Idealfall kommen hier nur zwei Varianten infrage – tippt man bei der 50-zu-50-Chance daneben, weiß man, dass Variante B die richtige sein muss. Doch es gibt auch Wörter, bei denen sich eine Vielzahl an möglichen Schreibweisen anbietet – und, wenn man Glück hat, sogar mehr als eine richtig ist.

Um nur ein paar Beispiele zu nennen, die einem dazu ad hoc einfallen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit und unter fallweiser Zuhilfenahme des Online-Dudens): Herausforderungen bergen etwa Worte wie Dekolletee, Karussell, Kommission, Lipizzaner, Logarithmus, Meteorologe, Millennium, parallel, Penicillin, Portemonnaie, reparieren, Rhythmus, separat, skurril und Spaghetti. Oder?

Wie ist das bei Ihnen?

Kennen Sie das Phänomen der Wörter, die einen bei der Frage nach ihrer richtigen Schreibweise regelmäßig ins Stocken bringen? Welche sind das bei Ihnen? Und haben Sie vielleicht eine Eselsbrücke entwickelt, um das Problem aus der Welt zu schaffen? Oder finden Sie korrekte Orthografie eher überschätzt, solange man weiß, was gemeint ist? Berichten Sie im Forum! (dahe, 15.9.2022)