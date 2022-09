Steigende Anzahl an Notarzteinsätzen steht angespannter Personalsituation gegenüber – Vizepräsident der Fachgesellschaft Ögari, Helmut Trimmel, plädiert für Vielzahl an Verbesserungen

Bei welchem Rettungseinsatz muss ein Notarzt dabei sein? In der Praxis wird er der Statistik zufolge zu oft angefordert. Foto: APA/Georg Hochmuth

Der Notarzt, der mit dem Hubschrauber, dem Rettungsauto oder dem Notarztwagen unterwegs ist, ist zuständig für Menschen, die sich in akut lebensbedrohlichen Zuständen befinden oder wo die Gefahr einer solchen Entwicklung besteht. In der Steiermark erregten zwei Vorfälle im Sommer Aufmerksamkeit, bei denen zu lange auf einen Notarzt gewartet werden musste – beide Male starb eine Person. Im August schrie in einem Nachbarbundesland die Ärztekammer auf: Es gebe einen "eklatanten Notarztmangel", teilte die Landeskammer für Niederösterreich mit.

Ist die Lage tatsächlich so ernst, dass Bürgerinnen und Bürger sich Sorgen machen müssen, wenn sie einmal selbst akut in Not geraten und Hilfe brauchen? "Einfach zu schreien: 'Alarm, es gibt zu wenige Notärzte', greift viel zu kurz", sagt Helmut Trimmel im STANDARD-Gespräch. Trimmel ist Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (Ögari) und darin der Leiter Sektion Notfallmedizin. Außerdem steht Trimmel der Abteilung für Anästhesie, Notfall- und Allgemeine Intensivmedizin am Landesklinikum Wiener Neustadt vor.

Steigende Zahlen

Das bedeutet also, dass die Situation vielschichtiger ist und nicht allein durch mehr Personal zu lösen wäre – was auch eine gute Nachricht ist, da es offenbar mehrere Hebel gibt, die man betätigen kann, um etwas zu verbessern. Zum Beispiel ist es nämlich so, dass seit Jahren die Zahl der Notarzteinsätze österreichweit kontinuierlich ansteigt. Aber auch die Zahl der Einsätze, die ohne Notarzt auskommen würden. Dazu muss man wissen, dass nicht jeder Rettungseinsatz mit einem Notarzt besetzt ist: Im Österreich-Schnitt ist das bei jedem fünften der Fall. Tirol verzeichnete ein sehr starkes Plus von 15.106 Notarzteinsätzen am Boden im Jahr 2012 (Hubschraubereinsätze sind in der Zahl also nicht enthalten) auf 20.273 im Jahr 2021. Auch in der Steiermark nahm die Zahl der Einsätze zu, ganz eklatant vergrößerte sich aber die Zahl der Stornos, also von Fehleinsätzen, die noch während der Hinfahrt abgesagt werden oder wo sich dann herausstellte, dass es keinen Notarzt gebraucht hätte.

Dass der Notarzt immer öfter gerufen oder von einer Rettungsleitstelle mitalarmiert wird, liegt laut Trimmel an unterschiedlichen Faktoren: Erstens daran, dass die Regelversorgung im niedergelassenen Bereich zunehmend dünner wird. Wenn weit und breit kein niedergelassener Arzt in der Nähe sei, schicke man bei einem Notruf auch vorsorglich eher den Notarzt mit. Weiters fehle es an mobilen Diensten, die zu jemandem kommen können, der medizinische Hilfe braucht. Außerdem seien die Ansprüche der Österreicherinnen und Österreicher gestiegen. Und es dürfte eine zunehmende Rechtsunsicherheit der Rettungsleitstellen bestehen. Im Zweifel wolle man sich dort absichern.

Vereinheitlichung gefordert

Die Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner der Ögari fordern daher anlässlich der am Donnerstag gestarteten Ögari-Jahrestagung – unter anderem – einen bundeseinheitlichen Katalog, nach dem über den Einsatz von Notärztinnen und Notärzten entschieden werden soll und eine einheitliche Dokumentation der Einsätze. Außerdem brauche es eine verbesserte Ausbildung der Rettungs- und Notfallsanitäter sowie des Personals an den Rettungsleitstellen, wo die Notrufe eingehen, heißt es in einem Positionspapier.

Ein Ausbau der medizinischen Versorgung der Bevölkerung durch mobile Dienste und unterstützender Systeme wie etwa Telenotarzt-Systeme wären weitere Puzzleteile für eine Verbesserung der Gesamtsituation. Auch die Etablierung eines von Rettungsorganisationen und Leitstellen unabhängigen Leitungsteams in jedem Bundesland wäre aus Sicht der Notfallmediziner wünschenswert.

Sanitäterausbildung wird evaluiert

Vom Gesundheitsministerium heißt es zu all dem, dass man im regelmäßigen Austausch mit dem Berufsverband Rettungsdienst sowie den Rettungsorganisationen sei. Eine fachliche Evaluierung der Ausbildung sowie der Kompetenzen von Rettungssanitäter sowie Notfallsanitäterinnen werde vom Ministerium angestrebt. Ziel sei es, dies im Laufe des kommenden Jahres auch zu vollziehen. Das Ministerium weist zusätzlich darauf hin, dass der Bund laut Verfassung für das Berufsrecht zuständig ist, die Länder hingegen für die Organisation der Rettungsdienste verantwortlich sind. (Gudrun Springer, 8.9.2022)