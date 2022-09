Um 186 Personen ist die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus im Vergleich zum Vortag gesunken. Foto: APA / Sebastian Kahnert

Wien – Die Zahl der Spitalspatienten mit Corona-Infektion ist am Donnerstag im Tagesvergleich stabil geblieben. Im Krankenhaus lagen 927 Betroffene, einer mehr als am Mittwoch, aber 111 weniger als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten ging in 24 Stunden um drei weitere auf 43 Schwerstkranke zurück. Zwölf Covid-Todesfälle kamen allerdings hinzu, außerdem gab es fast 4.948 Neuinfektionen, was bei Opfern und neuen Fällen deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt.

Der Wochenschnitt der positiven Tests liegt bei 3.971 Fällen pro Tag. Todesfälle gab es in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 45, also rund sechs täglich. Insgesamt hat die Pandemie seit ihrem Ausbruch 19.473 Menschenleben in Österreich gefordert, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Nach AGES-Zählung sind es jedoch bereits 20.686 Corona-Tote. 59.189 PCR-Tests wurden seit dem Vortag eingemeldet, davon waren 8,4 Prozent positiv.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 182

Kärnten: 309

Niederösterreich: 1.489

Oberösterreich: 721

Salzburg: 220

Steiermark: 505

Tirol: 249

Vorarlberg: 125

Wien: 1.148

(red, 8.9.2022)