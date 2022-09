Um 186 Personen ist die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus im Vergleich zum Vortag gesunken. Foto: APA / Sebastian Kahnert

Wien – Bisher gab es in Österreich 4.940.768 positive Testergebnisse. Mit Stand Donnerstag sind österreichweit 19.473 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben und 4.862.644 wieder genesen. Derzeit befinden sich 927 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 43 auf Intensivstationen betreut. Zwölf Personen sind im Zusammenhang mit Corona in den vergangenen 24 Stunden verstorben.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 182

Kärnten: 309

Niederösterreich: 1.489

Oberösterreich: 721

Salzburg: 220

Steiermark: 505

Tirol: 249

Vorarlberg: 125

Wien: 1.148

(red, 8.9.2022)