Bei der Heim-EM wollen Österreichs 3x3-Basketballer überraschen. Das Spiel auf einen Korb ist hart, das langfristige Ziel sind die olympischen Spiel 2024 in Paris

Der Schlossberg in Graz ist nicht nur im Guiness-Buch der Rekorde als die stärkste Festung aller Zeiten gelistet (nicht einmal Napolean schaffte es, sie einzunehmen), dieser Tage hoffen auch Österreichs 3x3-Basketballer, dass ihre Heimspielstätte bei der Europameisterschaft quasi uneinnehmbar wird. Am Freitag hebt die 3x3-EM in den Kasematten an, bis zu tausend Zuschauer können die Spiele auf dem wetterfesten UNESCO-Welterbe-Areal verfolgen.

Österreichs Basketballverband geht den Weg der Förderung von 3x3 konsequent weiter. "Wir haben früh einen Schwerpunk auf 3x3 gesetzt, weil kleine Nationen hier leichter mit großen Basketballmächten mithalten können", sagt Generalsekretär Johannes Wiesmann. Nach dem Olympia-Qualifikationsturnier für Tokio im Vorjahr ist es bereits der zweite Großevent in Graz. Das internationale olympische Komitee (IOC) setzt auf das Pferd 3x3. Neben den Sportarten Skateboarden, Klettern und Surfen, die in Tokio Premiere feierten, oder Breakdance (2024) soll auch 3x3 dazu beitragen, das angestaubte Image der Sommerspiele zu verbessern und eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Österreichs Ziel ist, no na, Paris 2024.

Mit dem serbischen Ex-Weltmeister Stefan Stojacic hat man einen profilierten Spielertrainer für das Herrenteam geholt. Einziger Wermutstropfen: Stojacic darf als Serbe nur bei den Turnieren auf der World Tour mitspielen. Das gelang zuletzt sehr gut, beim Masters in Montreal wurde Österreich Dritter, was immerhin 22.000 Euro Preisgeld einbrachte und wichtige Weltranglistenpunkte. Derzeit rangiert "Team Vienna" auf Rang acht, die beiden ersten Weltranglistenplätze belegen Mannschaften aus Serbien.

Zehn Minuten Alles oder nichts

Bei der EM sind nur 12 besten Teams Europas jeweils bei Frauen und Männern am Start, leichte Aufbaugegner gibt es also keine. Für Österreich treten bei den Frauen Anja Fuchs-Robetin, Nina Krisper und Camilla Neumann sowie die 19-jährige Austro-Kanadierin Mackendra König an. Das 3x3 Team Vienna mit Matthias Linortner, Filip Krämer, Nico Kaltenbrunner und Martin Trmal bildet das Männerteam.

Los geht es für das heimische Profi-Quartett bereits am Freitag im Pool B gegen Underdog Ungarn (17.35 Uhr, wie alle Österreich-Spiele live auf ORF Sport +) und Gruppenfavorit Litauen (21.15 Uhr) um den Aufstieg ins Viertelfinale. Die Balten haben bei der WM 2022 ebenso wie bei der EM 2021 jeweils Silber geholt. Im Gegensatz zum klassischen Basketball wird in Dreier- statt Fünferteams und auf nur einen Korb gespielt, zehn Minuten lang. Klingt kurz, ist aber schweißtreibend. Die Intensität ist hoch, es geht hart zu.

Die Österreicherinnen treffen in der Vorrunde (Pool A) am Samstag auf Außenseiter Estland (17.35 Uhr) und auf die topgesetzte Auswahl von Vize-Europameister Deutschland mit der weltbesten Spielerin Sonja Greinacher (21.15 Uhr). Zwei der drei Teams pro Pool steigen ins Viertelfinale auf. Spanien (Frauen) und Serbien (Männer) reisen als Titelverteidiger nach Graz.

Camilla Neumann: "Die Motivation vor den Heimfans ist unbeschreiblich und die Vorfreude riesig. Das wird ein richtiger Hexenkessel. 3x3 ist ein Zehn-Minuten-Sprint, da ist alles möglich." (Florian Vetter, 8.9.2022)

Spielplan 3x3-Europameisterschaft in Graz. Kasematten/Schlossberg

Männer:

Österreich vs. Ungarn Freitag, 17.35 Uhr

Live auf ORF Sport+

Litauen vs. Österreich Freitag, 21.15 Uhr

Live auf ORF Sport+

Frauen:

Österreich vs. Estland, Samstag, 17.35 Uhr

Live auf ORF Sport+



Österreich vs. Deutschland, Samtag, 21.15 Uhr

Live auf ORF Sport+