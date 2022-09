Was kann man machen, wenn die Energiekosten zur existenziellen Bedrohung werden? Peter Resetarits besucht Betroffene. Foto: ORF/BMFilm

Wien – Die Teuerungswelle hat Österreich fest im Griff, und nicht nur die politische Diskussion wird aktuell davon geprägt. Auch der ORF widmet sich den Auswirkungen für die Bevölkerung in umfassender Weise und stellt dafür einen eigenen Schwerpunkt zusammen. Den Auftakt macht am 12. September "Gas, Strom, Lebensmittel – wie können wir uns das leisten?" (um 20.15 Uhr auf ORF 2), moderiert von Peter Resetarits, wobei etliche Reportagen aus ganz Österreich veranschaulichen sollen, "wo der Schuh am meisten drückt".

Weitere Beiträge darf man sich in "Guten Morgen Österreich", "Studio 2" oder "konkret" erwarten, während auf ORF 1 am 21. September der "Dok 1"-Film "Energiesparen – Der neue Volkssport" mit Hanno Settele ansteht. "Wege aus der Energiekrise" will wiederum ORF 3 am 14. September mit "Österreich – dunkel und kalt?" aufzeigen. Eine Woche später folgt "Der Kampf um die Regale – Geschäftsmodell Supermarkt". Und auch die ORF-Radios sowie das orf.at-Netzwerk beteiligen sich umfangreich an der Berichterstattung zur Teuerung. (APA, 8.9.2022)