Die Vikings müssen auf eine kleinere Bühne ausweichen, eine Entscheidung, die für Unmut in der Football-Community sorgt. Foto: Imago/Eibner

Wien – Die Vienna Vikings werden ihr Halbfinal-Heimspiel in der European League of Football (ELF) gegen die Barcelona Dragons am Sonntag (14.45 Uhr/live Puls24) im Simmeringer Footballzentrum Ravelinstraße austragen. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Nachdem das FK Austria Management diese Woche den Vikings die Spielgenehmigung für die Generali Arena entzogen hatte, waren die Wiener auf der Suche nach Ersatz.

Da sich auf die Schnelle kein geeignetes Stadion fand, kehrt man ins eigene Trainingszentrum zurück. Dort haben allerdings nur rund 1.400 Zuschauer Platz. Derzeit prüft der Verein Möglichkeiten für eine Erweiterung. (APA, 8.9.2022)