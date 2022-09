ProSiebenSat.1Puls 4-Geschäftsführer Markus Breitenecker bei der Programmpräsentation am Donnerstag. Foto: ProSiebenSat.1Puls4/Christoph Glanzl

Wien – "Content Offensive", "Public Value" en masse und "so viel TV und Streaming Content wie noch nie". Mit Superlativen geizt die Privatsendergruppe ProSiebenSat.1Puls 4 traditionell nicht, wenn sie zur Programmpräsentation lädt. Und so sagte am Donnerstag auch Geschäftsführer Markus Breitenecker, dass das Unternehmen ein Signal gegen die "negative Stimmung" setzen will, die derzeit den Medienmarkt dominiere. "Wir wollen da nicht mitmachen." Und Puls-24- und Puls-4-Geschäftsführer Michael Stix beschreibt das "Erfolgsrezept" so, um in der Streaming-Welt reüssieren zu können: "Lokale Information und lokale Unterhaltung." Eine starke News-Kompetenz sei "elementar in einer multiplen Krise".

Puls 4

Das Signal, von dem Breitenecker sprach, sind beispielsweise drei neue Eigenproduktionstage, die ab Herbst mit gut zehn neuen Formaten auf Puls 4 auf dem Programm stehen. Dazu gehören "Brauch ma des? – Gery Seidl mistet aus" sowie ab Montag, 19. September, das True-Crime-Format "Österreichs schockierendste Verbrechen" am Montag. Dienstags kündigt Puls 4 einen "Reality-Jobtausch" namens "Servus & Baba" und Doku-Soaps wie "Die Auswanderer" und "Haubentausch" (ab 18. Oktober) an. Am Donnerstag serviert der Sender eigenproduzierte Puls4-Dokus und das Reportage-Magazin "Exakt". Mit diesen neuen Formaten komme der Sender auf einen Anteil von 43 Prozent eigenproduzierter Sendungen in der Primetime, sagt Michael Stix. Eine Steigerung von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

ATV

Herzstück im Herbstprogramm bei ATV ist neben dem Dauerbrenner "Bauer sucht der Frau", der am Mittwoch in die bereits 19. Staffel ging, das neue "Promi-Reality-Format" "Forsthaus Rampensau" (ab 6. Oktober in sieben Folgen). In dem Format kämpfen in malerischer Bergkulisse im Kärntner Lavanttal neun Promi-Paare um den Sieg und gegen den Auszug. Dem Siegerpaar winken nach zwölf Tagen 20.000 Euro in bar sowie der Titel "Rampensau 2022". Mit von der Partie sind etwa Nina "Bambi" Bruckner mit Partner oder Tara Tabitha mit Tattoo-Model Cat. Weiter neue Formate sind "Schluss mit Schulden" und "Nachtgschicht".

ATV 2, Puls 24, BP-Wahl

ATV 2 ruft zum Storytelling Contest und der Nachrichtensender Puls24 widmet sich schwerpunktmäßig dem Wahlkampf und der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober, Sporthighlights wie der Fußball Nations League oder Eishockey. Punkten will der Sender vor allem mit regionalem Content und Themen wie Inflation, Teuerung, Klimakrise und Nachhaltigkeit. Anlässlich der Bundespräsidentenwahl sollen etwa "Milborn Spezial" mit je zwei Kandidaten pro Tag ab dem 14. September auf Puls 24, ein Duellabend mit den Kandidaten am 5. Oktober auf Puls 4 oder Kandidaten-Interviews ab dem 17. September in "ATV: Im Fokus" auf die Wahl einstimmen.

Zappn und Kooperationen

Neben dem linearen Programm soll die Streaming-App Zappn mit ihrer Werbefinanzierung weiter forciert werden, indem es etwa Vorabpremieren oder Erweiterungen von bestimmten Sendungen wie "Bauer sucht Frau" gibt oder das neue Formate wie "Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz". "Wir werden mit dem werbefinanzierten Modell sehr gut fahren", sagte Stix – vor allem in Zeiten der Teuerung. Eine Stunde und 16 Minuten würden User durchschnittlich in der App verweilen.

Die Kooperation mit dem ORF beim 4Gamechangers-Festival werde fortgesetzt, kündigte ATV-Geschäftsführer Thomas Gruber an. Den Öffentlich-Rechtlichen sehe man nicht mehr "als direkten Konkurrenten", so Stix. Es gebe Kooperationen, die vor einigen Jahren noch unmöglich waren. Das habe auch mit dem neuen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zu tun, der Alexander Wrabetz nach vielen Jahren an der ORF-Spitze abgelöst hatte. Die Konkurrenten säßen ohnehin nicht am Wiener Küniglberg sondern im Silicon Valley.

Pläne, eine dritte Staffel von "The Masked Singer Austria" zu produzieren, existierten derzeit nicht. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann ein Comeback gebe. (omark, 8.9.2022)