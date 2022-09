In der Marx-Halle findet das Vienna Coffee Festival statt, und in Groß-Enzersdorf öffnen die Höfe ihre Tore

Festival für Koffein-Junkies



Bis Sonntag noch kann man in die koffeinhaltige Welt des Kaffees eintauchen. In der Marx-Halle findet nämlich das Vienna Coffee Festival statt. 16 Euro kostet das Tagesticket, dafür kann man Workshops und Vorträge ebenso erleben wie Profis, die die beste Latte-Art drauf haben. Müde geht da wohl keiner nach Hause.



www.viennacoffeefestival.cc

Weinwandern in Niederösterreich



Einmal geht's noch: Am Samstag und Sonntag verwandelt sich ein Wanderweg im Wienerwald zur angeblich längsten Schank der Welt. Zwischen Mödling und Bad Vöslau schenken Winzerinnen und Winzer auf 15 Kilometern Wein und Sturm auf und servieren ihre besten Schmankerln. Nach dem ersten Durchlauf am ersten Septemberwochenende gibt es jetzt eine zweite Chance für einen Besuch zwischen 12 und 19.30 Uhr – samt einer kleinen Wanderung durch Niederösterreich.

www.thermenregion-wienerwald.at/genussmeile

Fest der offenen Höfe



Apropos Niederösterreich: In Groß-Enzersdorf findet am Sonntag das zehnte Höfefest statt. Nomen est omen, denn an diesem Tag öffnen die Leute ihre Höfe und laden zu Musik, Essen aus dem Marchfeld und Unterhaltung durch "tolle Liedermacher" ein.



www.hoefefest.com

Tour de Food



Die Gastro-Radtouren der Gusto Guerilla gibt es schon länger. Dabei fährt man mit dem Rad, den Öffis oder geht zu Fuß eine bestimmte Route ab und entdeckt in mehreren Stationen die Gastro der Stadt. DER STANDARD hat schon mal mitgemacht, nun gibt es die Möglichkeit, eine Tour für kleinere Gruppen selbst zusammenzustellen. E-Bikes gibt es inklusive. (rec, 10.9.2022)



www.gustoguerilla.at