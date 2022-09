Sorge um den Zustand von Königin Elizabeth II. Foto: APA / AFP / Frank Augstein

London – Die britische Königin Elizabeth II befindet sich nach neuen Sorgen um ihre Gesundheit in ärztlicher Beobachtung, wie der Buckingham Palace am Donnerstag in einer eilig verfassten Meldung mitteilte. Die Königin hatte schon am Vortag wegen gesundheitlicher Probleme mitgeteilt, dass sie ihre für die kommenden Tage angekündigten Termine werde absagen müssen.

Über Nacht hat sich ihr Zustand, wie aus der Meldung zu schließen ist, weiter verschlechtert. Sie befindet sich weiterhin in ihrem Sitz Balmoral in Schottland. Am frühen Nachmittag trafen ihre vier Kinder Anne, Andrew, Edward und Thronfolger Charles ein. Ihr Enkel Prinz William, Nummer zwei der Thronfolge, ist am Weg nach Schottland, ebenso Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle, die ihre offiziellen Aufgaben in der königlichen Familie zurückgelegt hatten und mittlerweile in den USA leben. Sie hatten Donnerstagabend ein Charity-Event in London geplant gehabt.

Die aktuelle Lage scheint ernster zu sein als bisherige Sorgen um den Zustand der Queen. Während einer Debatte im Unterhaus zu staatlichen Unterstützungen in der Energiekrise wurde zu Mittag zunächst die neue Premierministerin Liz Truss, die Elizabeth II erst am Dienstag ernannt hatte, und dann auch die Führung der Labour-Partei aus der Kammer gerufen und über den Zustand der Monarchin informiert. In einer ersten Stellungnahme sagte Truss: "Meine Gedanken, und die Gedanken von Menschen im ganzen Königreich – sind jetzt bei ihrer Majestät der Queen und ihrer Familie." Anschließend drückte Speaker Lindsay Hoyle in einer ebenfalls sehr untypischen Äußerung die besten Wünsche des Parlaments für die Monarchin aus: "Ich weiß, dass ich für das gesamte Haus spreche, wenn ich sage, wir senden der Queen die besten Wünsche."

Der Erzbischof von Canterbury Justin Welby, geistliches Oberhaupt der Kirche von England, schrieb auf Twitter: "Meine Gebete, und die Gebete von Menschen in der ganzen Kirche und der ganzen Nation, sind bei Queen Elizabeth." Die britische Rundfunkanstalt BBC hat ihr laufendes Programm für eine Sondersendung unterbrochen. Die Polizei soll vor Schloss Balmoral Sperren errichtet haben, da sich Menschengruppen vor dem Anwesen zu versammeln beginnen. Queen Elizabeth verbringt die Sommermonate für gewöhnlich auf Balmoral, heuer war sie am 21. Juli angereist.

Immer weniger öffentliche Auftritte in letzter Zeit

Elizabeth II. leidet seit Längerem unter gesundheitlichen Problemen und hatte die Zahl ihrer öffentlichen Auftritte stark reduziert. Immer häufiger ließ sie sich im vergangenen Jahr durch ihren Sohn Prinz Charles vertreten. Dieser ersetzte sie erstmals auch bei der Parlamentseröffnung im Mai und verlas an ihrer Stelle das Programm der Regierung für die kommende Sitzungsperiode.

Auch bei den viertägigen Feiern im Juni zu ihrem 70. Thronjubiläum zeigte sich die Queen ihren Anhängern nur zweimal kurz auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Bei allen öffentlichen Auftritten präsentierte sie sich dann aber stets lächelnd und gut gelaunt. (mesc, miwi, 8.9.2022)