Im Folgenden erinnert der STANDARD an die prägende Monarchin Elizabeth II. Die Königin von England führte ein Leben im Rampenlicht, das sie so vielleicht nicht selbst ausgesucht hätte, das sie aber über die Jahrzehnte zu meistern gelernt hat. In ihrem Leben gab es viele Schlüsselmomente. (saw, 8.9.2022)

Queen Elizabeth wurde am 21. April 1926 geboren. Ihre Eltern sind Angela Marguerite Bowes-Lyon und Prince George, Duke of York – das spätere Königspaar. Foto: AFP/PA POOL/- Früh übt sich: Über diverse Kutschen-Geländer wird Elizabeth in ihrem Leben noch oft schauen. Foto: imago images/ZUMA Press 1936 wurde ihre Mutter, ebenfalls Elizabeth genannt, an der Seite von König George zur Königin gekrönt. Auch die Zehnjährige war dabei. Foto: imago images/zuma press Im Mai 1937 war Elizabeth elf Jahre alt. Hier posiert das junge Mädchen unter anderem vor ihrem Vater, dem damaligen König George VI, ihrer Mutter und ihrer Schwester Prinzessin Margaret. Foto: AP Am 20. November 1947 heiratete Elizabeth ihren Wunschehegatten Prinz Philip, durchaus gegen den Willen mancher Einflüsterer. Dass sie sich bei der Wahl ihres Ehemanns durchsetzen konnte, zeugte schon früh von ihrer Durchsetzungskraft. Foto: AP Hier ist ihr erstgeborener Sohn Charles, acht Monate alt. Foto: AP Am 2. Februar 1952 starb ihr Vater König George, Elizabeth erfuhr davon auf Reisen in der damaligen Kolonie Kenia. Mit nur 26 Jahren wurde Elizabeth zur Königin. Erst mehrere Monate später, im Juni 1953, fand schließlich die feierliche Krönungszeremonie in London statt. Foto: AP Gemeinsam mit Ehemann Prinz Philip winkt sie vom Buckingham Palace. Als Elizabeth II war sie die am längsten dienende Monarchin der Welt. Foto: AP In der Westminister Abbey in London fand zum Anlass ihrer Krönung ein Gottesdienst statt. Foto: /AFP/INTERCONTINENTALE/ Gleich zu Beginn ihrer Regentschaft führten sie etliche Reisen in die verschiedenen Teile des Commonwealth. Hier trifft sie mit ihrem Ehemann Prinz Philip auf der Insel Tonga im Dezember 1953 die dortige Königin Salote Tupou III. Foto: AP Die Queen galt Zeit ihres Lebens als besonders tierliebend. Hier ist sie Ende der 1960er-Jahre mit ihren vier Corgi-Hunden zu sehen. Foto: AFP/STF 1981 heiratete Kronprinz Charles Diana. Die Ehe sollte nicht glücklich verlaufen und auch der Queen in den kommenden Jahren noch viel Kopfzerbrechen bereiten. Foto: AP Nach dem Tod der "Königin der Herzen" Lady Di 1997 musste Elizabeth viel Kritik einstecken. Erst nach mehreren Tagen besuchte sie das Blumenmeer vor dem Buckingham Palace. Foto: AP Im 50. Thronjubiläumsjahr zeigen sich die Queen und ihr Mann wieder glücklich und entspannt in Schottland. Foto: AFP Mit ihrer Schwiegertochter Kate, Ehefrau von Enkel William, soll sich die Queen immer ausgezeichnet verstanden haben. Foto: AP/Phil Noble Der Umgang mit der Ehefrau von ihrem Lieblingsenkel Harry, Meghan Markle, sorgte aber für Reibereien im Haus der Royals. Foto: AP/Matt Dunham Der Tod von Prinz Philip im März diesen Jahres war ein schwerer Schlag für die Monarchin. Foto: AFP/POOL/RICHARD POHLE Beim 70. Thronjubiläum im Juni winkte Queen Elizabeth wieder einmal im Kreise ihrer Familie vom Balkon in London. Foto: REUTERS Bei dem 70. Jubiläum wurde noch einmal an ihre Anfangszeit als Königin erinnert: Mit einem Hologramm eines Fotos aus ihren jungen Jahren, das auf die goldene Kutsche projiziert wurde. Foto: AFP/NIKLAS HALLE'N Ein launiges Video-Portrait der Queen erstellt anlässlich ihres 70-jährige Thronjubiläums erstellt im Juni 2022. DER STANDARD