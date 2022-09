Am Wochenende findet in Wien das Waves-Festival statt, hinzu kommt die Parallel Kunstmesse und natürlich die Body-Positivity-Party Gaze

@georgeye_photography IG / George Kaulfersch

Mit dem Flow gehen – so lautet häufig die Antwort auf die Frage, was man am Wochenende vorhat. Dem Zufall zu überlassen, wie man die Zeit verbringt, besitzt den Charme der Freiheit. Wie passend, dass in Wien am Wochenende das Waves-Festival rund um den 9. Bezirk in Wien stattfindet. Es vereint Clubs, bietet Rock, Alternative, Electronics und Club-Musik mit Talks.

FREITAG

"What about later?" Diese Frage stellen sich die Kollektive Jux & Tollerei, Frieden & Liebe, Hausgemacht, Ananas und die World Trash Foundation, die gemeinsam das Festival gegründet haben. Heute gibt es ab 16 Uhr eine Demonstration auf der Donauinsel, die Afterparty läuft dann im Flex. Zwölf Sekunden vor zwölf vor zwölf bleibt die Zeit in einem anderen Universum laut Veranstaltungstext des Kosmos Festivals stehen: Der zeitlose Raum 24h im Zukunftshof im 10. Wiener Bezirk lässt sich musikalisch treiben. In Linz muss nicht viel herumgesucht werden, da die Stadtwerkstatt als 48h-Extravaganz im Showcase fungiert.

SAMSTAG

"Atem"-beraubend soll es sich anfühlen, wenn jemand richtig ankommt. Besagter Event richtet sich an transdisziplinäre Medienkunst und bietet passend experimentellen Sound in der alten Semmelweisklinik, wo auch zur Kunstmesse Parallel Vienna gerade Massen wandern. Ebenso Wellen schlagen wird der Klimarave tagsüber auf dem Maria-Theresien-Platz für eine gerechte Klima-und Europapolitik! Danach ist Gelee im Fluc und bringt Hardcore, Trance und Gabba auf die Tanzfläche. In Graz wird tagsüber der Sound des Outdoor-Events Afrodisiakum im Gatto im Museum anziehen. Wenn Sie sich von unterschiedlichster Musik treiben lassen können, dann ist Der Grazer Sauhaufen in der Postgarage mit Jungle, Dub, Disco, House und Hiphop genau das Richtige. Zu D’n’B steppen geht auch in Innsbruck im Aztec Club bei Step. Wenn sich jemand zu expressivem Ausdruck treiben lassen will, der oder die kann meiner queeren Body-Positivity-Party Gaze im Club Prst beiwohnen. Mitveranstalter Rumi von Baires wird wieder die Roots von House und Techno ausbuddeln. Produzent und Gast-DJ Russell E. L. Butler lädt aus NY zum Gesäßwackeln ein. (Nadine Cobbina, 9.9.2022)