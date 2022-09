Gerät mit seinen alten Schulfreunden bei einer Sauftour in die Apokalypse: Simon Pegg in "The World’s End", Puls 4, 22.00 Uhr. Foto: Focus Features

19.40 REPORTAGE

Re: Gleich und gerecht – Wie die Welt für alle passt Ob Crash-Simulatoren, Spielplätze oder medizinische Diagnosen – selbst scheinbar geschlechtsneutrale Bereiche sind von der männlichen Perspektive geprägt und machen das Leben für Frauen mühsam oder gar gefährlich. Die Reportage begleitet Frauen, die sich für eine gleichberechtigte Welt einsetzen Bis 20.15, Arte

20.15 SOMMERKABARETT

Gery Seidl: Hochtief Der Kabarettist und Ex-Baustellenleiter widmet sich dem Thema Hochtief und wandelt dabei zwischen Hochtiefbau und den Hochs und Tiefs des Alltags.

Bis 21.25 ORF 1

20.15 KABARETTLEGENDE

Kurt Sobotka Anlässlich des fünften Todes tages von Kurt Sobotka zeigt ORF 3 eine geballte Ladung an Sendungen mit dem Kabarettisten, Schauspieler, Regisseur und Autor. Ein von Günter Kaindlstorfer gestaltetes Porträt ist ab 23.20 Uhr zu sehen. Bis 6.35, ORF 3

21.45 HENDRIX

Jimi Hendrix "Hear My Train a Comin’" (USA 2013, Bob Smeaton) Ein spielfilmlanger Blick auf die Karriere des großen E-Gitarren-Innovators, gespickt mit Archivmaterial und neuen Interviews mit Weggefährten und Musikerkollegen, darunter Paul McCartney, Steve Winwood und Billy Gibbons. Bis 23.15, Arte

22.00 SCIENCE-FICTION-KOMÖDIE

The World’s End (GB/USA/J 2013, Edgar Wright) Als Jugendlicher ist der Lebenskünstler Gary King (Simon Pegg) an der "Goldenen Meile", sprich einer gewaltigen Sauftour, gescheitert. 20 Jahre später will er es mit seinen Freunden von damals nochmals versuchen – und macht dabei Bekanntschaft mit humanoiden Robotern. Nach Shaun of the Dead und Hot Fuzz das irrwitzige Finale der "Blood-and-Ice-Cream-Trilogie" von Simon Pegg und Edgar Wright. Bis 0.10, Puls 4

22.55 TARANTINO

Kill Bill Vol. 2 (USA 2004, Quentin Tarantino) Uma Thurman arbeitet im zweiten Teil von Quentin Tarantinos Kill Bill verlässlich und mit viel Geschick ihre Todesliste ab. Darauf ganz oben natürlich Bill (David Carradine). Bis 1.30, ProSieben

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Kärnten – Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel / Koroška – Stoletje pod Jepo Der Hof der Familie Ressmann im Rosental, der heute direkt an der Grenze zu Italien und Slowenien liegt, als Beispiel für Menschen, die zum Spielball der Großmächtepolitik wurden. Bis 23.50, ORF 2

0.20 SPORTKOMÖDIE

Die Eisprinzen (Blades of Glory, USA 2007, Josh Gordon) Der gefallene Macho-Eiskunstläufer Chazz Michael Michaels (Will Ferrell in hautengen Spandex-Kostümen) bekommt eine zweite Chance – wenn er ausgerechnet mit dem von ihm verachteten Erzrivalen Jimmy MacElroy (Jon Heder) gemeinsame Sache im Paarlauf macht. Wunderbar überdrehte Komödie, die weder vor gefährlichen Eistanzsprüngen noch vor Albernheiten haltmacht. Bis 1.35, ORF 1