Die am längsten dienende Königin der Welt kam in ihrem Leben viel herum. 120 Länder hat sie besucht – und das ganz ohne Reisepass

In dieser Galerie: 5 Bilder Queen Elizabeth und ihr Mann Prince Philip 1959 in Kanada. Ein Land, das die Queen 27 Mal besuchte, öfter als jede andere Nation. Foto: AP 1984 zum Beispiel kehrte sie anlässlich der Royal Tour of Canada dorthin zurück. Foto: imago images/PA Images/Anwar Hussein Im Hintergrund ist die "Royal Yacht" zu sehen, die "Britannia". Mit insgesamt 120 Destinationen besuchte sie also mehr als 60 Prozent des gesamten Globus (196 Länder insgesamt). Foto: AP Die Prinzessin landete am 7. Februar 1952 als Queen in ihrem Heimatland. Sie kehrte von ihrer Commonwealth Tour zurück. Seit ihrer Krönung im Jahre 1953 bereiste Queen Elizabeth II durchschnittlich zwei Länder pro Jahr. Foto: imago stock&people Allein in den ersten zwölf Monaten nach der Thronbesteigung brachte es Elizabeth II schon auf 65.000 Kilometer. Foto: AFP

Eine ganze Menge Meilen hat sie in ihrem langen royalen Dienstjahren gesammelt, die kürzlich verstorbene Queen: Bereits 1947 begleitete Elizabeth ihre Eltern erstmals in offizieller Funktion bei einer Reise. Damals noch Prinzessin, ging es durchs südliche Afrika. Allein in den ersten zwölf Monaten nach der Thronbesteigung brachte es Elizabeth II schon auf 65.000 Kilometer, als sie auf ihrer sechsmonatigen Commonwealth-Reise von November 1953 bis Mai 1954 zwölf Länder besuchte. Das hat 2020 ein Reiseanbieter herausgefunden.

Und das ganz ohne Reisepass. Dazu sagte ein Queen-Sprecher einmal, es sei unnötig für die Queen einen Reisepass zu haben, da eh alle Reisepässe in Großbritannien im Namen der Queen ausgestellt würden. Reisedokumente hatte sie also keines, dafür immer ihren eigenen Teekessel mit dabei, nebst ihrem eigenen Blut. Und zwar in Form von Blutkonserven, für den medizinischen Notfall.

Durchschnittlich zwei Länder pro Jahr

Schätzungen zufolge entsprechen die Kilometer, die die Queen zurückgelegt hat, rund 42 Reisen um den kompletten Globus. Mehr als vier Jahrzehnte – von 1953 bis 1997 – war dabei die königliche Yacht "Britannia" die schwimmende Residenz ihrer Majestät. Im Laufe der Jahre segelte die Queen auf ihr weit mehr als eine Million Meilen.

Seit ihrer Krönung im Jahre 1953 bereiste Queen Elizabeth II durchschnittlich zwei Länder pro Jahr. Mit insgesamt 120 Destinationen besuchte sie also mehr als 60 Prozent des gesamten Globus. Ihre wohl legendärsten Jetsetter-Dekaden waren dabei die 1970er- und 1980er-Jahre. Allein im Jahr 1979 besuchte ihre Majestät auf ihrer Reise durch den Mittleren Osten sechs Länder in nur zwei Monaten.

Von ihren fast 300 Staatsbesuchen führt ein Land die Liste an: Kanada. Stolze 27 Mal reiste die Queen hierher. Ihre ausgiebigste Reise fand 1994 statt, wo sie zum Beispiel Zeit in Halifax und Dartmouth, Nova Scotia, verbrachte. Doch auch in British Columbia gefiel es ihr sehr gut. Ganz im Norden der kanadischen Provinz hielt sie zum Beispiel in der Wildnis des Khutzeymateen Inlet nach Grizzlybären Ausschau.

Wenn es um Kurzstreckenziele ging, wuchsen ihrer Majestät vor allem Deutschland, Frankreich und Italien ans Herz. Die Queen besuchte Italien fünfmal und war die erste britische Monarchin, die den Papst traf – das war 1961.

Extravaganzen laut Protokoll

Deutschland war mit sieben Besuchen europaweit das beliebteste Land von Queen Elizabeth II. So wurden während eines Besuchs der Queen in Frankfurt auch schon einmal 300 Meter Kopfsteinpflaster kurzerhand mit Teppich abgedeckt.

Eine Menge Küchenpersonal, Kissen mit Spitzenbesatz und ein striktes "Ruckelverbot" während der royalen Badezeit um 7.30 Uhr morgens – so reiste es sich mit der königlichen Bahn. "Privatjet vor Linienflug" hieß es allerdings über den Wolken. Nichtsdestotrotz nutzte sie auch Linienflüge, als diese mit der Zeit immer beliebter wurden. So ging es 1977 per Linienflug in die USA – natürlich mit der Concorde.

Die Queen übernachtete am liebsten in Fünf-Sterne-Hotels. Einige dieser Luxusherbergen waren das Raffles Hotel in Singapur, das Ahwahnee Hotel in Yosemite (dort buchte ihre Majestät im Jahr 1983 sogar das komplette Hotel), das Fairmont Royal in Toronto, das Phoenicia auf Malta, das St. Regis in Washington und das Waldorf Astoria in New York im Jahr 1957.

Genug Zeit zum Winken

Bei der Queen durfte es gern ein wenig extravaganter ausfallen, zumindest auf den ersten Blick. Bei genauerer Betrachtung folgte das Prozedere aber streng dem höfischen Protokoll, wie sich beim einzigen Österreichbesuch der Königin am 5. Mai 1969 zeigte.

Der ehemalige Concierge im Hotel Imperial, Michael Moser, erinnert sich: "Als die Queen 1969 nach Wien kam, blieb nichts dem Zufall überlassen. Hier hat man ausgerechnet, um wie viel länger die Fahrt vom Belvedere ins Imperial dauert, wenn die Staatskarosse nur 20 statt 30 km/h fährt." Queen Elizabeth sollte ausreichend Zeit zum Winken haben, wie einer entsprechenden royalen Bedienungsanleitung für den Staatsbesuch zu entnehmen war. Darin wurde genau geregelt, wer an welchem Platz im Imperial zu stehen hat und dass sich jeder in der Lobby erheben muss, wenn die Königin das Hotel betritt. Damit aber auch alle Gäste im Imperial stehen, sobald die Queen eintrifft, entfernte man sicherheitshalber sämtliche Sitzmöbel aus der Eingangshalle.

Neue Einrichtung für die Königin

Das Zimmer von Elizabeth musste bei ihrem Besuch komplett umgestaltet werden. Da die Republik Österreich nicht mehr über ein offizielles Gästehaus für Staatsbesuche verfügt, musste man sich im Imperial etwas einfallen lassen. Aus dem Hofmobiliendepot wurde flugs eine komplett neue Einrichtung zum einmaligen Gebrauch durch die Queen herangekarrt, aus dem Kunsthistorischen Museum besorgte man neue Bilder, die sie sich exklusiv während ihres Aufenthalts im Imperial anschauen konnte.

Ist Ihnen das nicht maßlos übertrieben vorgekommen, Herr Moser? Das sei sein Job gewesen, meint dieser nur, und überdies hätte ja der Spediteur den größten Aufwand gehabt.

Bei all dem Luxus war sich die Queen jedoch nicht zu schade, auch in deutlich einfacheren Unterkünften zu nächtigen, wie lastminute.de berichtet. Als ihre Majestät im Jahr 1981 nahe Bristol in einen Schneesturm geriet, musste sie Zuflucht in einer einfachen Pension suchen. Der leicht eingeschüchterte Hotelmanager gab ihr daraufhin gleich seine komplette Wohnung im Obergeschoss. (red, 8.9.2022)