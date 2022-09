Leiten nunmehr die Klangspuren Schwaz gemeinsam: Clara Iannotta und der Musiker Christof Dienz. Astrid Ackermann

Seit 1994 sind die Klangspuren Schwaz nicht mehr aus dem zeitgenössischen Musikherbst wegzudenken. Der Initiator und langjährige Leiter Thomas Larcher war zuletzt ein Jahr lang Obmann des Vereins, vor wenigen Monaten gab er seinen Rücktritt bekannt – auch wegen "Meinungsverschiedenheiten mit der neubestellten künstlerischen Leitung." Dabei handelt es sich um die Italienerin Clara Iannotta und den Tiroler Musiker Christof Dienz (Die Knödel). Beiden geht es laut eigenem Bekunden um Sinnlichkeit und Erweiterung der Genregrenzen. So begegnen sich mehrfach Klang und Bild – gleich bei der Eröffnung mit dem "Musik-Film-Kunst-Projekt" rund um Steve Reich und Gerhard Richter (8. 9.), ebenso beim Finale mit der Videooper An Index of Metals von Fausto Romitelli (25. 9.). Musikalische Quergänge unternimmt etwa das Klangforum Wien (14. 9.).

Schwerpunkt auf Jugend

Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung jüngerer Musikschaffender. Man erinnere sich an den Jahrgang 2000, als ein weitgehend unbekannter Mittzwanziger namens Johannes Maria Staud gewürdigt wurde. Mehr als zwei Jahrzehnte später heißen die Jungen u. a. Soyeon Park (8. 9.), Naomi Pinnock, Farzia Fallah und Alex Paxton – die alle Stücke für das "Ensemble in Residence", das Riot Ensemble, geschrieben haben (12. 9.) –, Justė Janulytė (21. 9.) oder Anna Thorvaldsdottir (9. 9.).

Weitere liebgewonnene Traditionen werden gepflegt, wenn es auch heuer wieder eine musikalische Wanderung – mit fünf Stationen – geben wird. Als Interpretinnen und Interpreten sind Geert de Bièvre und Eva Reiter dabei, aber auch Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Innsbruck. Und damit ist ein weiteres wichtiges Stichwort gefallen – die Weiterbildung des Nachwuchses, die nun "Education" genannt wird.

Allerlei Konstellationen

Was früher Ensembleakademie hieß, läuft unter dem Label "Future Lab" auf drei Schienen: Unter dem Namen "konsTellation plus" kommen internationale Interpretinnen mit dem professionellen Nachwuchs zusammen; das "Chamber Music Lab" ermöglicht die Zusammenarbeit "junger internationaler Kammermusikprofis mit Stars der Kammermusikszene"; das "Klangspuren Composers Lab" bietet jungen Komponierenden die Möglichkeit, sich von einem "Mentoring-Team" inspirieren zu lassen. Und auch an die Jüngsten ist gedacht, wenn ein "Kids Lab" eingerichtet wird. (Daniel Ender, 9.9.2022)