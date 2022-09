Experten und Expertinnen diskutieren die Folgen der Strompreisbremse Foto: APA

Schafft die Strompreisbremse einen zusätzlichen Anreiz für Energieversorger, ihre Tarife in den kommenden Monaten anzuheben? Rund um diese Frage ist unter Expertinnen und Experten eine Debatte ausgebrochen. Die Regierung wird ab Dezember Haushalten einen Zuschuss zu ihren Stromkosten zahlen: Bis zu einem Verbrauch von 2900 Kilowattstunden (kWh) wird der Staat die Preise auf zehn Cent je kWh deckeln. Die Kosten darüber übernimmt der Staat bis zu einer Höhe von 40 Cent je Kilowattstunde.

Das bedeutet aber: Wenn Stromanbieter ihre Preise in den kommenden Monaten bis zu diesem 40-Cent-Schwellenwert erhöhen, tragen nicht die Kunden der Versorger diese Kosten, sondern die öffentliche Hand. Findige Lieferanten könnten sich also hier eine verdeckte Förderung abholen. Nun ist der Verbrauch, der bezuschusst wird, begrenzt. Aber die 2900 Kilowattstunden bedeuten, dass für weit mehr als die Hälfte der Haushalte der gesamte Stromverbrauch gestützt wird.

Ein Blick auf die aktuellen Stromtarife zeigt, dass im Prinzip tatsächlich Potenzial für saftige Preiserhöhungen besteht. Bei Bestandskunden liegen die Strompreise österreichweit aktuell zwischen acht und 23 Cent, heißt es bei der Regulierungsbehörde E-Control. Zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher haben solche länger laufenden Verträge, sagt Johannes Mayer, der Chefökonom der Behörde. Nur bei Neukunden sind die Preise schon auf 35 Cent plus gestiegen.

"Gefahr besteht"

Bei der Energie AG etwa, dem Platzhirsch in Oberösterreich, liegt der Preis für Bestandskunden laut E-Control bei acht Cent, bei VKW in Vorarlberg sind es um die zehn Cent. In Wien ist der Nettopreis der Wien Energie etwa 23 Cent. Diese Anbieter könnten versucht sein, ihre Preise steigen zu lassen. "Diese Gefahr besteht", sagt Mayer, die E-Control will die Entwicklung beobachten.

Allerdings müssten die Anbieter kreativ vorgehen: Erhöhen sie nämlich einfach den Preis für den Gesamtverbrauch, würden Kundinnen und Kunden, die mehr Strom als die 2900 Kilowattstunden nutzen, den Preisanstieg sehr wohl auf der Rechnung bemerken. Stromlieferanten müssten also neue Tarife kreieren, die Preiserhöhungen nur bis zu diesem Wert vorsehen. Das wäre sehr auffällig, sagt Meyer, würde entsprechende Diskussionen auslösen. Eine solche Vorgehensweise der Versorger hält er für unwahrscheinlich, aber keinesfalls ausgeschlossen. Gesetzlich spricht nichts gegen Preiserhöhungen. Die Strompreisbremse ist bis inklusive Juni 2023 in Kraft. (András Szigetvari, 9.9.2022)