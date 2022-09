Joy Milne versprach ihrem Mann am Totenbett, dass sie ihre Fähigkeit weiter erforschen lassen werde. Foto: Sky

Es war ein muffiger Geruch, den Joy Milne plötzlich Anfang der 1980er-Jahre an ihrem Mann wahrnahm. Um die Schulter und den Nacken breitete er sich aus. Die Schottin konnte ihn nicht immer riechen – aber immer wieder. Der damals 33-jährige Les war irgendwann von den ständigen Kommentaren seiner Frau zu seinem Körpergeruch genervt. Schlussendlich erwähnte Joy ihn nicht mehr. Zwölf Jahre später wurde bei Les Parkinson diagnostiziert.

Selbst dann wusste Joy noch nicht, dass der muffige Geruch von der Krankheit kam und ihr Geruchssinn übermäßig ausgeprägt ist. Als das Ehepaar zum Treffen einer Selbsthilfegruppe für Erkrankte ging, stellte sie den Zusammenhang her. An der Universität von Edinburgh ließ Milne von Wissenschaftern das Phänomen genauer untersuchen. Sie roch an T-Shirts von erkrankten und gesunden Personen und erkannte in fast allen Fällen den an Parkinson leidenden Patienten.

Für Les war es damals schon zu spät. Der ehemalige Anästhesist starb 2015 mit 65 Jahren an der unheilbaren Krankheit, die Teile des Gehirns schrittweise zerstört – und für die es keinen Test gibt. Eine Diagnose wird aufgrund von Symptomen und der medizinischen Geschichte erstellt.

Abstrichtest erkennt Krankheit frühzeitig

Am Totenbett versprach Joy Milne ihrem Mann, dass sie ihre Fähigkeit weiter erforschen lassen und für Tests einsetzen werde. Nun dürfte Wissenschaftern an der Universität Manchester mithilfe der heute 72-Jährigen ein Durchbruch gelungen sein: Ein Test wurde entwickelt. Mit einem Wattestäbchen wird den Testpersonen am Nacken entlanggestrichen, die Probe auf gewisse Moleküle untersucht, die auf Parkinson hinweisen.

Die Mutter von drei Söhnen und Großmutter von sieben Enkelkindern weiß ganz genau, was eine frühere Diagnose für sie bedeutet hätte: "Wir hätten mehr Zeit als Familie verbracht", sagt Milne zur BBC: "Wir wären mehr verreist." Außerdem hätte sie vielleicht früher seine Stimmungsschwankungen und Depressionen erklären können, sagt Milne, die vor ihrer Pension als Krankenschwester gearbeitet hat und auch schon ihre parkinsonkranke Schwiegermutter bis zum Tod gepflegt hat.

Im Supermarkt riecht sie immer wieder den Parkinsongeruch an Menschen. Doch Medizinethiker hätten ihr geraten, ihnen nicht von deren Erkrankung zu erzählen, erzählte sie dem Guardian. Nun wird erforscht, ob Milne auch andere Krankheiten wie Krebs oder Tuberkulose erschnuppern kann. (Bianca Blei, 9.9.2022)