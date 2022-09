Der amerikanische Außenminister, Antony Blinken (rechts), ist für den Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj (links), ein gerngesehener Gast. Foto: AFP / Genya Savilov

Er kam unerwartet, aber nicht mit leeren Händen: US-Außenminister Antony Blinken traf am Donnerstag zu einem nicht angekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein. Für die dortige Regierung dürfte es eine willkommene Visite gewesen sein, denn Blinken hatte umfangreiche Militärhilfen im Gepäck.

Zwei Milliarden US-Dollar will die amerikanische Regierung der Ukraine, aber auch 18 weiteren Ländern, für die Russland eine Bedrohung darstellt, zukommen lassen. Das sagte der Minister kurz nach seiner Ankunft in Kiew. Um welche weiteren Länder es sich dabei handelt, ließ er allerdings offen. Etwa in Georgien wächst seit Beginn des Ukraine-Krieges die Sorge vor einem möglichen Angriff. Bereits 2008 hat Russland dort die Gebiete Abchasien und Südossetien militärisch abgespalten. Auch in Richtung der Republik Moldau hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow zuletzt Drohungen ausgesprochen.

Bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem amerikanischen Truppenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein kündigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusätzlich ein Hilfspaket im Wert von 675 Millionen US-Dollar für die Ukraine an. Darin sollen unter anderem Haubitzen, Artilleriemunition, gepanzerte Sanitätsfahrzeuge und Panzerabwehrsysteme enthalten sein. Präsident Joe Biden hat bereits einen entsprechenden Erlass unterzeichnet.

Offensive im Norden

Die neuerlichen Hilfen dürften auch dadurch motiviert sein, dass der Krieg nach Einschätzung Austins "an einem weiteren Schlüsselmoment" angekommen sei, wie Austin in Ramstein sagte. Zusätzlich zu der bereits laufenden Gegenoffensive im Süden des Landes konnte die ukrainische Armee allem Anschein nach auch in der nordöstlichen Region Charkiw Geländegewinne verzeichnen.

Dort sollen mittlerweile über 20 zwischenzeitlich von Russland besetzte Ortschaften wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht worden sein. Das berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Unian unter Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Armee. Es sei jedoch "nicht der Zeitpunkt, die Namen der befreiten Ortschaften zu nennen", so Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Mittwoch. Russland gab seinerseits bekannt, wegen anhaltenden ukrainischen Beschusses mit der Evakuierung von Frauen und Kindern aus der besetzten Stadt Kupjansk südöstlich von Charkiw begonnen zu haben. Der Ort befindet sich in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze.

Die USA beschuldigten Russland, bis zu 1,6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer zwangsdeportiert zu haben. Man habe Beweise dafür, dass Russland "Filtrationsoperationen" durchführe, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Ukrainische Staatsangehörige würden über sogenannte Filtrationslager nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete verbracht.

Manöver in Belarus

Russlands UN-Botschafter, Wassilij Nebensja, wies die Vorwürfe zurück. Über die Lager und die dortigen Zustände wird schon seit kurz nach Kriegsbeginn spekuliert, Menschenrechtler berichteten immer wieder von dort stattfindenden Misshandlungen.

Nahe der Großstadt Brest unweit der polnischen Grenze startete Belarus derweil Militärübungen, bei denen die Rückeroberung feindlich besetzten Territoriums geübt werden soll. Ähnliche Manöver sollen auch in der Region um die Hauptstadt Minsk sowie bei Witebsk im Nordosten des Landes durchgeführt werden.

Die Übungen, die nicht im Voraus angekündigt worden waren, sollen bis zum 14. September andauern. Die Anzahl teilnehmender Soldaten sei laut belarussischem Verteidigungsministerium zu niedrig, als dass das Manöver im Voraus der OSZE hätte gemeldet werden müssen. Die Ukraine sieht Belarus als Kriegspartei, weil das Land sein Territorium zum Sammeln russischer Truppen bereitstellt. Der belarussische Präsident, Alexander Lukaschenko, bestreitet eine aktive Kriegsteilnahme seines Landes. (Thomas Fritz Maier, 8.9.2022)