Evenepoel bejubelt seinen Vuelta-Etappensieg. Foto: APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Piornal – Remco Evenepoel hat mit seinem zweiten Etappensieg seine Führung bei der 77. Spanien-Radrundfahrt ausgebaut. Der 22-jährige Belgier setzte sich am Donnerstag auf dem 18. Tagesabschnitt der Vuelta nach 192 Kilometern von Trujillo hinauf zur Bergankunft in Alto de Piornal mit zwei Sekunden Vorsprung auf den Spanier Enric Mas durch. In der Gesamtwertung liegt Evenepoel nun 2:07 Minuten vor Verfolger Mas. Dritter ist der Spanier Juan Ayuso Pesquera mit 5:14 Minuten Rückstand.

Der Österreicher Gregor Mühlberger (Movistar) kam als 65. mit 23:14 Minuten Rückstand ins Ziel und liegt auf Gesamtrang 55 (+2:14.21 Stunden).



Noch drei Etappen stehen zwischen Evenepoel und seinem ersten Gesamtsieg bei einer Grand Tour. Angesichts der Souveränität, mit der sich Evenepoel nach dem Ausfall von Titelverteidiger Primoz Roglic gegen alle Angriffe wehrt, scheint erstmals seit 1977 wieder ein Belgier die Vuelta zu gewinnen. Auch am Donnerstag anlässlich der sehr offensiv gefahrenen 18. Etappe zeigte Evenepoel seine Stärke, als er auf dem Schlussanstieg zusammen mit Mas noch den niederländischen Routinier Robert Gesink abfing.

Am Freitag müssen die Fahrer einen 138,3 Kilometer langen, mittelschweren Abschnitt rund um Talavera de la Reina bewältigen. Die Vuelta geht am Sonntag in Madrid zu Ende. (APA, red, 8.9.2022)

Ergebnisse der Spanien-Radrundfahrt vom Donnerstag:

18. Etappe (Trujillo – Alto de Piornal, 192 km):

1. Remco Evenepoel (BEL) Quick-Step 4:45:17 Stunden

2. Enric Mas (ESP) Movistar +2 Sek.

3. Robert Gesink (NED) Jumbo-Visma +2

4. Jai Hindley (AUS) Bora-hansgrohe +13

5. Thymen Arensman (NED) DSM

6. Pinot Thibaut (FRA) Groupama, beide gleiche Zeit.

Weiter: 65. Gregor Mühlberger (AUT) Movistar +23:14 Min.

Gesamtwertung:

1. Evenepoel 69:59:12 Std.

2. Mas +2:07 Min.

3. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates +5:14

4. Miguel Angel Lopez (COL) Astana +5:56

5. Carlos Rodriguez (ESP) Ineos Grenadiers +6:49

6. Joao Almeida (POR) UAE Team Emirates +7:14.

Weiter: 55. Mühlberger +2:14.21 Std.