Last-Minute-Sieg für Villarreal. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Terron

Valencia – Zum Auftakt der Fußball-Conference-League hat es im zweiten Spiel der Austria-Gruppe C ein Torspektakel gegeben. Villarreal, mit einer verstärkten B-Mannschaft angetreten, feierte gegen Lech Posen einen 4:3-Sieg. Der polnische Meister ging nach einem Abwehrfehler früh in Führung, Villarreal stellte noch vor der Pause auf 3:1. Danach glich Lech aus, ehe Francis Coquelin in der 89. Minute das Siegestor für die Hausherren gelang.

In Pool D trennten sich Nizza und der 1. FC Köln mit 1:1. Steffen Tigges schoss die Gäste in der 19. Minute in Führung, Andy Delort gelang aus einem Hand-Elfmeter der Ausgleich (62.). Bei den Kölnern wurde Florian Kainz, der das Tor des FC eingeleitet hatte, in der 56. Minute ausgetauscht. Sein Klubkollege Dejan Ljubicic verließ in der 85. Minute den Platz. Die Partie hatte wegen schwerer Ausschreitungen mit rund einstündiger Verspätung begonnen.

Ein Erfolgserlebnis gab es für die Österreicher Tomas Simkovic und Kevin Friesenbichler. Die Ex-Austrianer holten mit FK RFS aus Riga ein 1:1 bei Fiorentina. Friesenbichler wurde in der 62. Minute für Simkovic eingewechselt und bereitete den Ausgleich vor. (APA, 8.9.2022)

Fußball-Ergebnisse Conference League:

Heart of Midlothian – Istanbul Basaksehir 0:4 (0:1) Hearts: Haring bis 46.

ACF Fiorentina – FK RFS 1:1 (0:0) RFS: Simkovic bis 62., Friesenbichler ab 62.

RSC Anderlecht – Silkeborg IF 1:0 (0:0)

West Ham – FC Steaua Bukarest 21.00

Villarreal – Lech Posen 4:3 (3:1) Tore: Chukwueze (32.), Baena (36., 40.), Coquelin (89.) bzw. Skoras (2.), Ishak (47./Elfer, 62.)

Austria Wien – Be'er Sheva 0:0

1. FC Slovacko – Partizan Belgrad 3:3 (2:0)

OGC Nizza – 1. FC Köln 1:1 (0:1) Köln: Kainz bis 56., Ljubicic bis 85.

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H