"Die britische Königin Elizabeth II befindet sich nach neuen Sorgen um ihre Gesundheit in ärztlicher Beobachtung", teilte der Buckingham Palace am frühen Donnerstagnachmittag mit. Schon kurz danach startete die BBC eine Liveberichterstattung, moderiert von Huw Edwards mit schwarzer Krawatte. Diese stundenlange Sondersendung wurde dann mit Archivmaterial, Bildern vom Flughafen in Aberdeen und dem Einfahrtstor zum Anwesen von Schloss Balmoral gefüllt. Der Tod der Queen wurde dann auf BBC One von Edwards eingeleitet mit "This is BBC News from London":

Bei ITV kam es zu einer kurzen Panne, die Moderatorin konnte offenbar keinen Text am Teleprompter oder vor sich auf dem Tisch finden.

Die Nachricht vom Ableben der Queen auf BBC Radio 1 und Channel 4:

Sky News berichtete so über den Tod der Queen:

Mit schwarzer Krawatte die Breaking News bei CNN vor dem Buckingham Palace:

"ZiB Spezial" am Nachmittag in ORF 2

Auf die Nachricht über den besorgniserregenden Gesundheitszustand reagiert der ORF Donnerstagnachmittag mit einer "ZiB Spezial", moderiert von Nadja Bernhard und Interviews von Jörg Winter, ORF-Korrespondent in London, und Analysen von Roland Adrowitzer. Die Sendung finden Sie hier zum Nachsehen.

ORF

Um 20.15 Uhr schob der ORF dann in ORF 2 eine lange "ZiB Spezial"-Sendung mit Tarek Leitner und Nadja Bernhard ein, hier nachzusehen in der ORF-TVThek. Für diese "ZiB Spezial" interessierten sich im Schnitt 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

ORF

Das ZDF unterbrach die Vorabendserie "Notruf Hafenkante" und sendete dann um 19.34 Uhr ein "ZDF Spezial", mehrstündige Sondersendungen liefen dann abends auch auf Welt TV, ntv und Phoenix. (red, 9.9.2022)