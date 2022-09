Bei manchem Film bleibt kein Auge trocken – und das nicht, weil man Tränen lacht. Welcher Film hat Sie emotional so sehr berührt, dass Sie weinen mussten?

Ein guter Film vermag es, das Publikum voll und ganz in seinen Bann zu ziehen. Man taucht ganz in eine Geschichte ein, fiebert bei Höhen und Tiefen mit und nimmt natürlich auch Anteil, wenn den Protagonistinnen und Protagonisten Schlimmes widerfährt. Eine leidenschaftliche Liebeserklärung im Regen nach vielen Irrungen und Wirrungen, ein Anruf aus dem Krankenhaus mit einer niederschmetternden Diagnose, ein überraschender Heiratsantrag oder die simplen drei Worte "Ich bin schwanger" können im Handumdrehen für feuchte Augen sorgen. Doch auch berührende Szenen zwischen Eltern und Kindern oder solche, die echte Freundschaft zeigen, nehmen einen beim Zusehen zuweilen mit.

Bei Filmen weinen – ist Ihnen das auch schon passiert? Foto: Getty Images/iStockphoto/Motortion

Von erwartbaren und überraschenden Filmtränen

Bei Filmklassikern wie "Love Story" ist man wohl vorab schon darauf eingestellt, möglicherweise weinen zu müssen, da man nicht umhinkam, mitzubekommen, dass man es mit einem traurigen Film zu tun hat. Werke wie "Das Leben ist schön" und "Schindlers Liste" sind allein schon aufgrund ihrer Thematik Kandidaten für einen tränenreichen Filmabend. Und Liebesstreifen wie "Titanic" oder "Wie ein einziger Tag" ("The Notebook") sind wohl bekannt dafür, Geschichten zu erzählen, die bewegen und zu Tränen rühren.

Doch es gibt auch Filme, bei denen die dramatischen Szenen, die einem das Wasser in die Augen treiben, vollkommen überraschend kommen. Man sieht sich vielleicht "My Girl – Meine erste Liebe" an und denkt während eines Großteils des Films, dass man es einfach mit einer netten Geschichte über eine Kinderfreundschaft zu tun hat. Oder man sitzt mit der ganzen Familie im Disney-Pixar-Film "Lightyear", hat eben noch herzlich gelacht – und macht im nächsten Moment die Erfahrung, dass sogar ein Animationsfilm berührender sein kann als erwartet.



Wie ist das bei Ihnen?

Bei welchem Film beziehungsweise welcher Szene haben Sie bereits die eine oder andere Träne vergossen? War das ein Streifen, bei dem Sie das erwartet hatten, oder kam es überraschend? Oder umgekehrt: Mussten Sie auch schon als einer von wenigen nicht weinen? Und laufen Ihnen im Kino höchstens Tränen über die Wangen, weil Sie so lachen müssen? Berichten Sie im Forum! (dahe, 12.9.2022)