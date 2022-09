Wien

Fridays for Future demonstrierte vor ÖVP-Zentrale fürs Klima

Aktivistinnen und Aktivisten haben am Freitag in der Wiener Innenstadt demonstriert. "Die ÖVP blockiert überall, wo sie an der Macht ist in Österreich, den Klimaschutz", so ein Aktivist

01:57