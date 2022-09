Pinocchio mit Tom Hanks als Geppetto auf Disney+. Foto: Disney+

Wien/Burbank – Heuer erscheinen gleich zwei "Pinocchio"-Filme. Der eine startet erst im Dezember auf Netflix und stammt von Guillermo del Toro. Der andere ist bereits jetzt auf Disney+ abrufbar und ist in der Regie von Robert Zemeckis eine Eins-zu-Eins-Realverfilmung des Klassikers aus dem Jahr 1940. Tom Hanks, ist darin als Holzschnitzer Geppetto zu sehen.

Nachdem Hanks in Baz Luhrmans "Elvis" der bösartigste Manager der Welt war, schlüpft er wieder in die Rolle des liebenswerten "Vaters Amerikas", ein Titel, dem ihm das US-Männermagazin "Esquire" im Jahr 2016 verliehen hat. Respektive ist er der Vater des süßen Pinocchio: gepaart mit einem dick gekräuselten Schnurrbart, einer weißen, bauschigen Perücke und einem fröhlichen Wesen. Es scheint der einzig logische nächste Schritt für den 66-Jährigen zu sein, der 2019 einen anderen Vater Amerikas gespielt hat, den "wunderbaren Mr. Rogers". In "Saving Mr. Banks" hat er sogar Walt Disney selbst verkörpert, der als Vater nur das Versprechen halten wollte, das er seinen Töchtern gegeben hatte: einen Mary-Poppins-Film zu machen.

Walt Disney Studios

Jeder kennt Carlo Collodis oft verfilmte 1883er Geschichte von der Puppe, die sich danach sehnt, ein richtiger Bub zu sein. Der allseits beliebte Hollywoodschauspieler gibt dem neuen, relativ kühlen "Pinocchio-Film" die nötige menschliche Wärme. Die Adaption von Oscar-Preisträger Robert Zemeckis (am besten bekannt für seine "Zurück in die Zukunft"-Trilogie und "Forrest Gump") ist eine sehr getreue Nachbildung des ursprünglichen Zeichentrickfilms. Von der ersten Szene an, in der Pinocchio in Geppettos Werkstatt sitzt, sind die Ähnlichkeiten im Verlauf des Films nicht zu übersehen. Von der fröhlichen Persönlichkeit der Grille Jiminy Cricket (dem Joseph Gordon-Levitt im Original seine Stimme leiht) bis hin zum Zirkus, an den Pinocchio verkauft wird, die Eselsohren, die ihm wachsen, und den Wal, der ihn verschluckt.

Blaue Fee

Tom Hanks erweckt Geppetto zum Leben, was die Tricktechnik mit der Puppe tut. Viele der Szenen sind wunderbar nachgebildet, einschließlich des Moments, in dem die Blaue Fee auftaucht, nur das sie diesmal von der schwarzen Schauspielerin Cynthia Erivo ("Harriet") gespielt wird, die eine schillernde Interpretation von "When You Wish Upon A Star" liefert. Was die Puppe anbelangt: es sieht so aus, als wäre der Holzjunge direkt aus der Originalanimation herausgezogen worden mit seinen eisblauen Augen, seinem gelben Hut und seiner blauen Fliege um den Hals.

Berechtigt ist die Frage: ist das denn wirklich notwendig? Insbesondere wenn die Handlungen ähnlich bleiben und das Filmemachen nichts Neues bietet. Disney würde behaupten ja, denn immerhin spielten die Live-Action-Remakes "Alice im Wunderland" (2010), "Die Schöne und das Biest" (2017), "Aladdin" (2019) und "Der König der Löwen" (2019) an den Kinokassen mehr als 1 Milliarde Dollar ein. "Pinocchio" reiht sich nun ein in den Trend, und diese Zitrone ist noch lange nicht ausgequetscht. "Die kleine Meerjungfrau", "Peter Pan & Wendy", "Schneewittchen" und viele mehr stecken bereits in der Pipeline.

Guillermo Del Toros Pinocchio auf Netflix

Disneys "Pinocchio" muss sich auch einer anderen Version der italienischen Geschichte stellen, da Netflix Ende diesen Jahres seine eigene Interpretation herausbringt. Direkte Konkurrenz wird das nicht sein, denn der Stop-Motion-Film von Oscarpreisträger Guillermo Del Toro ("Shape of Water") verspricht düsterer und komplizierter zu sein. Seine Version spielt vor den Hintergrund des Italiens der 1930er Jahre und des Aufstiegs des Faschismus im Land.

Der Zeichentrickklassiker aus dem Jahr 1940 war der zweite animierte Spielfilm, der von Disney geschaffen wurde. Das Original galt als Meisterwerk der flüssigen Animation, die auf faszinierende Weise neue Wege beschritt. Man kann wirklich nicht das Gleiche von der Realverfilmung behaupten. Nur wenn sich der Holzjunge als "mutig, ehrlich und selbstlos" erweist, sagt die Blaue Fee, wird er ein echter Bub. Der neue "Pinocchio" ist nicht sehr mutig, aber er wird Kinder zweifelsohne für zwei Stunden ablenken. (APA, 9.9.2022)