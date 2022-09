In dieser Galerie: 6 Bilder Königin Elizabeth II. ist am Donnerstag mit 96 Jahren verstorben. Foto: i-Images via www.imago-images.de Prinzessin Elizabeth im Alter von zehn Jahren mit einem ihrer Hunde. Corgis, so heißt diese Hunderasse, hatte sie am liebsten. Foto: AP Archivaufnahme Elizabeth wurde nach dem Tod ihres Vater bereits mit 25 Jahren Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Foto: imago/ZUMA/Keystone Ein Familienfoto der Queen aus dem Jahr 1972 mit ihrem Ehemann Prinz Philip und den vier Kindern Charles, Edward, Andrew und Anne. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Charles ist der älteste Sohn der Queen und ist nun nach ihrem Tod neuer König von Großbritannien. Foto: APA/AFP/DANIEL LEAL 1981 heiratete Charles Diana Spencer. Die Hochzeit war sehr spektakulär. Das Paar war aber nicht glücklich und trennte sich später wieder. Foto: imago images/Newscast

Auf der Welt gibt es mehrere Königinnen. Wenn man aber von der Queen spricht, ist allen klar, dass die britische Königin Elisabeth II. gemeint ist. Am Donnerstag ist sie im Alter von 96 Jahren gestorben, im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland herrscht nun große Trauer. Keine andere Königin und kein König regierte dort so lange wie sie, nämlich 70 Jahre lang! Dabei war bei ihrer Geburt noch gar nicht klar, dass sie einmal Königin werden sollte.

Nicht zur Königin geboren

Aber von Anfang an: Die Queen kam am 21. April 1926 als Prinzessin Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Eigentlich war ihr Onkel Edward VIII. König, doch er verzichtete auf den Thron. Und so wurde sein Bruder, Elizabeths Vater George VI., zum König gekrönt. Elizabeth war damals elf Jahre alt und wurde zur Thronfolgerin. Denn in Großbritannien folgen die nächsten Verwandten als Königinnen oder Könige. Mit einem Mal war Elizabeth sehr berühmt, und alle interessierten sich für die junge Prinzessin. Im Jahr 1947 heiratete sie Philip Mountbatten, damals war die 21 Jahre alt. Die Hochzeit war ein großes Spektakel. Wenige Jahre später, am 6. Februar 1952, starb ihr Vater, der König. Und so wurde Elizabeth mit nur 25 Jahren Königin. Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Philip, der 2021 verstarb, bekam sie vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward.

Obwohl der Buckingham Palace in London der offizielle Sitz des britischen Königshauses ist, verbrachte die Queen am liebsten Zeit auf Schloss Balmoral in Schottland. Sie hatte eine Vorliebe fürs Reiten, ihre vielen Hunde, und sie ging gerne auf Reisen. In wenigen Tagen wird sie auf Schloss Windsor neben ihrem Mann beigesetzt.

Wer ist nun König?

Im Königshaus ist es üblich, dass der nächste Verwandte neuer König wird. Das ist Charles, der älteste Sohn von Elizabeth. Du siehst ihn oben auf dem Foto gemeinsam mit der Queen. Er hat seine Mutter schon in den vergangenen Jahren oft bei wichtigen Anlässen vertreten. Charles ist 73 Jahre alt und steht schon lange im Rampenlicht.

Besonders aufsehenerregend war, als er 1981 Diana Spencer heiratete. Das junge Paar zog viel Aufmerksamkeit auf sich. Besonders Diana hatte sehr viele Fans auf der ganzen Welt. Sie setzte sich für arme Menschen ein und besuchte viele Länder. Das Paar bekam zwei Söhne: William und Harry. Doch die Ehe zwischen Charles und Diana war leider nicht sehr glücklich, und so trennten sie sich 1992. Lady Di, wie sie oft genannt wurde, starb fünf Jahre später bei einem Autounfall in Paris. Auf der ganzen Welt trauerten Menschen, und es kamen sehr viele zu ihrer Beerdigung. Prinz Charles heiratete 2005 ein zweites Mal, seine Lebensgefährtin Camilla Parker Bowles.

Was sind die Aufgaben des Königs?

Als König ist er nun Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs, das aus England, Schottland, Wales und Nordirland besteht, sowie von weiteren Staaten, die Commonwealth genannt werden. Früher herrschten Königinnen und Könige allein über das Volk – das nennt man Monarchie. Heute ist das nicht mehr so. Gesetze werden von Politikerinnen und Politikern im Parlament gemacht. Allerdings kann ein neues Gesetz erst beschlossen werden, wenn der König zustimmt. Zu seinen Aufgaben gehört auch, das Land bei offiziellen Anlässen zu vertreten und neue Regierungsmitglieder zu ernennen. Nicht alle Menschen finden das gut. Sie finden, dass es keine Monarchien geben sollte. (Birgit Riegler, 11.9.2022)