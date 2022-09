Je vier Frauen und Männer treten die Reise zur Straßen-Weltmeisterschaft in Australien an

Anna Kiesenhofer geht im Einzelzeitfahren und im Mixed an den Start. Foto: APA/EPA/Simon

Wien – Mit Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer reist das ÖRV-Team zur Straßen-Rad-WM von 18. bis 25. September nach Australien. Die 31-jährige Niederösterreicherin führt das rot-weiß-rote Team mit je vier Frauen und Männern in der Elite-Klasse an. Kiesenhofer wird im Raum Wollongong 85 Kilometer südlich von Sydney im Zeitfahren und in der Mixed-Staffel antreten.

Neben Kiesenhofer gehen die Zwillinge Christina und Kathrin Schweinsberger sowie Carina Schrempf an den Start. Das Männer-Team bilden Routinier Lukas Pöstlberger, der seine neunte WM bestreitet, Tobias Bayer, Felix Gall und Sebastian Schönberger. (APA; 9.9.2022)

ÖRV-Team für Straßen-WM in Australien:

Frauen: Anna Kiesenhofer (Einzelzeitfahren und Mixed), Carina Schrempf (Straße), Christina Schweinsberger (Einzelzeitfahren, Straße, Mixed), Kathrin Schweinsberger (Straße, Mixed)

Männer: Tobias Bayer (Straße, Mixed), Felix Gall (Straße), Lukas Pöstlberger (Straße, Mixed), Sebastian Schönberger (Straße, Mixed)