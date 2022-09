Mira Lobe, Sabine Rufener (Ill.), "Madeleine und der Angler". € 17,– / 32 Seiten. Jungbrunnen, Wien 2022. Ab 5 Jahren Foto: Jungbrunnen

Am Fluss, der mitten durch die Stadt fließt, sitzen Angler auf der Kaimauer, lassen die Beine baumeln und halten ihre Angel ins Wasser. Schon immer wollte Madeleine genau das tun. Sie nimmt sich ein Herz, spricht einen der schweigsamen Männer an und sitzt kurz darauf – ein Stück weiter den Kai hinauf – genauso da: Mit einer Angel in der Hand wartet sie, dass ein Fisch anbeißt. Und ist in dem Moment glücklich. Da kommt ein Junge, setzt sich neben sie und fragt: "Was machst du, wenn du einen fängst? Den zappelnden Fisch vom Haken nehmen, mit dem Kopf auf den Stein schlagen und töten?" Darüber hat Madeleine nicht nachgedacht ... Eine einfache Geschichte, eine schöne Szenerie, wunderbare sonnendurchflutete Bilder – und eine Frage über Leben und Tod. Was würdest du tun?