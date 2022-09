In dieser Galerie: 3 Bilder Verena Altenberger in "Riesending". Foto: ard degeto Servus TV, Severin Dostal "Letzte Bootsfahrt – Der dritte Altaussee-Krimi", Samstag, 15. Oktober 2022 um 20.15 Uhr auf Servus TV. Dreharbeiten von "Das Netz": Andreas Prochaska und Tobias Moretti. Foto: ServusTV / Manuel Marktl

Salzburg/Wien – Servus TV kündigt neue Projekte für den Herbst an. Neben bekannten Formaten wie der Altaussee-Krimireihe wird u.a. das internationale Serienprojekt "Das Netz" sowie der Zweiteiler "Riesending" zu sehen sein. Außerdem starten die Dreharbeiten zu "Der Gejagte" (Fortsetzung: "Im Netz der Camorra") und dem vierten Altaussee Krimi "Letzter Saibling".

"Letzte Bootsfahrt – Der dritte Altaussee-Krimi" ist am Samstag, 15. Oktober 2022 um 20:15 Uhr zu sehen, es spielen wieder Johannes Silberschneider, Eva Herzig, Gerhard Ernst, Aglaia Szyszkowitz .Der vierten Altaussee Krimi "Letzter Saibling" soll dann im Herbst 2023 zu sehen sein.

Für November 2022 kündigt Servus TV das internationale Serienprojekt "Das Netz" an, mit dabei sind hier Tobias Moretti, Birgit Minichmayr, Max von der Groeben, Tom Wlaschiha, Benjamin Sadler, Angel Coulby, Amanda Abbington oder Peter Lohmeyer. "Eine Reihe national eigenständig produzierter Serien fügt sich zu einem länderübergreifend miteinander verflochtenen Serienkosmos zusammen, der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt. Verbindendes Element und erzählerischer Hintergrund ist der Weltfußball mit all seine dunklen Facetten", verspricht der Sender.

In und um Bozen sowie in Ligurien in der Region um La Spezia entsteht seit Anfang dieser Woche die Fortsetzung von "Im Netz der Camorra". "Der Gejagte" – mit Tobias Moretti, Harald Windisch, Gerti Drassl und Antonia Moretti in den Hauptrollen. Regie führt Rick Ostermann, das Buch stammt von Stefan Brunner. Die Ausstrahlung ist für Dezember 2022 angekündigt.

Der Zweiteiler Riesending mit Verena Altenberger, Maximilian Brückner und Anna Brüggemann ist ebenfalls für Dezember geplant. Ein Höhlenforscher verunglückt am Untersberg in der längsten und am schwersten zugänglichen Höhle Deutschlands, zwölf Kilometer tief im Berg. Hunderte von Kletterern versuchen ihn in einem spektakulären Einsatz zu retten. (red, 9.9.2022)