4.282 positive Corona-Tests wurden am Freitag gemeldet. Foto: IMAGO/Sascha Steinach

Am Freitag wurden in Österreich 4.282 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es bisher 4.945.050 positive Corona-Fälle. Seit Pandemiebeginn sind 19.478 Personen am oder mit dem Coronavirus verstorben, davon fünf seit der donnerstägigen Meldung. Aktuell werden 914 Covid-Infizierte im Spital behandelt, davon 47 auf Intensivstationen. 4.866.714 gelten als genesen. (red, 9.9.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 116

Kärnten: 232

Niederösterreich: 1.034

Oberösterreich: 741

Salzburg: 254

Steiermark: 473

Tirol: 225

Vorarlberg: 112

Wien: 1.095